Βασίλης Δανιήλ: Προπονητής στο Πάτραι και για ...ένα απόγευμα στην Παναχαϊκή!

Τον χαμό του Βασίλη Δανιήλ σε ηλικία 88 ετών πενθεί από χθες το ελληνικό ποδόσφαιρο, άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας. Ο εκλιπών είχε καταφέρει το 1988 να οδηγήσει τους «πράσινους» μέχρι και τα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA.

Ως τεχνικός του «τριφυλλιού» είχε τρομερή επίδοση νικών, πανηγυρίζοντας 106 θετικά αποτελέσματα σε 161 αγώνες, σε τρεις διαφορετικές θητείες, ενώ, είχε κατακτήσει το νταμπλ το 1991.

Για μια διετία υπηρέτησε και την Εθνική, έχοντας βρεθεί στην άκρη του πάγκου της «γαλανόλευκης» από το 1999 έως το 2001, όμως λίγοι γνωρίζουν πως η προπονητική καριέρα του Δανιήλ ξεκίνησε επί της ουσίας από την Πάτρα και πως παρ’ ολίγο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής, καθώς τα είχε βρει σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ο Δανιήλ ξεκίνησε πολύ νωρίς την προπονητική, αφού ένας τραυματισμός τον ανάγκασε να σταματήσει πρόωρο το ποδόσφαιρο.

Σε ηλικία 33 ετών ανέλαβε τη Νίκη Βόλου για λίγους μήνες και τον Οκτώβριο του 1972 ο παράγοντας του Πάτραι, Κώστας Παπαδόπουλος τον έφερε στο Πάτραι, που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Νωρίτερα, ο Δανιήλ είχε ολόκληρώσει την περίφημη σχολή προπονητικής της Κολωνίας (ήταν ο πρώτος Ελληνας που το κατάφερνε), ενώ από εκεί αποφοίτησε και ο Οτο Ρεχάγκελ έναν χρόνο μετά.

Οι επιρροές του από τη Γερμανία ήταν πολύ έντονες και προσπάθησε να δημιουργήσει ένα πειθαρχημένο σύνολο με κάποιες μορφές προπόνησης που για την εποχή θεωρούνταν πρωτοποριακές.

Αρκετά νεανική τότε η ομάδα του Πάτραι, πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά τελικά δεν κατάφερε να παραμείνει στην Κατηγορία και υποβιβάστηκε μαζί με τον Ορφέα Αιγάλεω και τη Θήβα.

Προσέξτε πως η εφημερίδα «Πελοπόννησος» τότε, πρόβαλε την είδηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Πάτραι από τον Βασίλη Δανιήλ:

«Ο ΑΟ Πάτραι προσέλαβεν ως προπονητήν τον κ. Βασίλη Δανιήλ και καλεί τους επαγγελματίες παίκτες του όπως σήμερα στις 3 το απόγευμα προσέλθουν στο γήπεδο για την πρώτη γνωριμία με τον νέο τεχνικό τους ηγέτη. Ο κ. Δανιήλ αναλαμβάνει προπονητής του ΑΟ Πάτραι μετά την αποχώρηση του κ. Θανάση Ζαφειρόπουλου για επαγγελματικούς λόγους.

Ως εγνώσθη, ο κ. Βασίλης Δανιήλ είναι πολύ καλός προπονητής, νέος τεχνικός με δίπλωμα από τη σχολή προπονητών της Γερμανίας. Είναι επίσης μορφωμένος άνθρωπος, καλλιεργημένος χαρακτήρας και έχει διάθεση να εργασθή με πάθος για τον ΑΟ Πάτραι. Ο κ. Δανιήλ είχε πολλές προτάσεις ακόμα και από τον Πανσερραϊκό, αλλά προτίμησε τον ΑΟ Πάτραι γιατί θεωρεί τους παίκτες του καλά παιδιά και πειθαρχημένα, ικανά να εξελιχθούν σε ικανούς ποδοσφαιριστές».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Στο τέλος της σεζόν 1972-1973, ο Βασίλης Δανιήλ αποχώρησε από το Πάτραι. Τα χρόνια πέρασαν, ακολούθησε η πορεία του σε Ξάνθη, Νίκη Βόλου, Καβάλα και τον Φεβρουάριο του 1982 έρχεται στην Πάτρα για να συζητήσει με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, επί προεδρίας Καλλιακούδα. Από τους «κοκκινόμαυρους» τότε είχε αποχωρήσει ο Κώστας Καραπατής.

Πράγματι, ο Βασίλης Δανιήλ ήρθε στην Πάτρα μαζί με τον φίλο και μάνατζέρ του τότε Βασίλη Κοντοβαζαινίτη και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής πήγαν μαζί του στο ξενοδοχείο «Αστήρ» προκειμένου να τακτοποιήσουν τα της διαμονής του, αφού τα είχαν βρει μαζί του στο οικονομικό, ενώ είχε κάνει και προπόνηση!

Μετά από λίγη ώρα, ο Δανιήλ τούς ανακοίνωσε πως θα φύγει από την Πάτρα, έχοντας προφανώς κάποια διαφωνία στο οικονομικό.

Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, όμως μάταια. Ηταν αμετάπειστος και τελικά μετά από λίγες ώρες παραμονής στην Πάτρα, πήρε τα μπογαλάκια του και έφυγε!

