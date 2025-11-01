Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»

Με ενθουσιασμό και συγκίνηση μίλησε η Βάσω Λασκαράκη για την επιστροφή της αγαπημένης σειράς «Το σόι σου» στον ALPHA, που έκανε δυναμική πρεμιέρα σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης και χαρίζοντας στους τηλεθεατές μια νότα νοσταλγίας και χαράς.

01 Νοέ. 2025 15:36
Pelop News

Η παρέα του «Σόι σου» επέστρεψε και το κοινό την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό. Η Βάσω Λασκαράκη, πρωταγωνίστρια της σειράς, αποκάλυψε το μεσημέρι του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» πως όλοι οι συντελεστές μαζεύτηκαν στο σπίτι της για να δουν μαζί την πρεμιέρα.

«Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια, σαν μια μεγάλη οικογένεια. Ζήσαμε την αγωνία και τη χαρά όλοι μαζί», είπε με χαμόγελο η γνωστή ηθοποιός.

Η Βάσω Λασκαράκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την υποδοχή της σειράς: «Ο κόσμος έκανε αυτή τη σειρά να επιστρέψει. Μας έδειχνε την αγάπη του καθημερινά, ανεξάρτητα από τα νούμερα. Όταν βγαίνουμε για δουλειές, η αγάπη του κόσμου είναι διάχυτη και νιώθουμε ότι του οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ».

Μιλώντας για την ομάδα του «Σόι σου», η ηθοποιός είπε: «Όταν μπήκαμε ξανά για γύρισμα ήταν σαν να λείψαμε μόνο ένα Σαββατοκύριακο. Νιώθουμε σαν οικογένεια. Είναι μεγάλη ευλογία να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς και να νιώθεις ότι πας στο σπίτι σου για δουλειά».

Η Βάσω Λασκαράκη έκλεισε τη σύνδεση ευχαριστώντας από καρδιάς τους συνεργάτες της και το κοινό: «Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλη την αγάπη και τη στήριξη. Είναι ωραίο να επιστρέφεις εκεί όπου σε αγαπούν».
