Βατικανό: Ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε στη Ντοζουλέ της Γαλλίας

Το Βατικανό διαψεύδει τις φήμες περί εμφανίσεων του Ιησού σε μικρή πόλη της Νορμανδίας και ξεκαθαρίζει ότι τα φαινόμενα δεν είναι υπερφυσικής προέλευσης.

12 Νοέ. 2025 22:50
Pelop News

Το Βατικανό ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί περί εμφανίσεων του Ιησού Χριστού στην πόλη Ντοζουλέ της Νορμανδίας, στη βόρεια Γαλλία, δεν είναι αυθεντικοί και δεν πρέπει να θεωρούνται γνήσιοι από τους 1,4 δισεκατομμύρια καθολικούς σε όλο τον κόσμο.

Η οδηγία, που εγκρίθηκε από τον πάπα Λέον, αναφέρει ότι οι ιστορίες μιας καθολικής γυναίκας που ισχυριζόταν ότι είδε τον Ιησού 49 φορές κατά τη δεκαετία του 1970 και ότι της υπαγόρευσε να χτίσει έναν σταυρό 7,38 μέτρων στον λόφο της Ντοζουλέ, δεν έχουν υπερφυσική προέλευση.

Το Βατικανό επισημαίνει ότι τα οράματα μπορούν να προσφέρουν θρησκευτικά μηνύματα ή νέες λατρευτικές πρακτικές, αλλά η αξιολόγησή τους γίνεται με αυστηρή διαδικασία, ενώ απαγορεύεται η εκμετάλλευσή τους για χρηματικό κέρδος.

Σε πρόσφατο διάταγμα, το Βατικανό διευκρίνισε επίσης τους τίτλους που μπορούν να χρησιμοποιούν οι καθολικοί για τη Παναγία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρείται «συνλυτρωτής» του κόσμου, καθώς η λύτρωση επιτεύχθηκε μόνο από τον Ιησού.

Τα μόνα οράματα που έχουν επίσημη έγκριση από το Βατικανό περιλαμβάνουν την Παναγία της Γουαδελούπης στο Μεξικό το 1531 και τις εμφανίσεις του Ιησού στη μοναχή Φαουστίνα Κοβάλσκα στη δεκαετία του 1930 στην Πολωνία.

Το Βατικανό τόνισε: «Ο Σταυρός δεν χρειάζεται 7,38 μέτρα χάλυβα ή σκυροδέματος για να αναγνωριστεί· υψώνεται κάθε φορά που μια καρδιά, συνεπαρμένη από τη θεία χάρη, ανοίγεται στη συγχώρεση».

Η οδηγία υπενθυμίζει ότι η φερόμενη προφητεία για το τέλος του κόσμου πριν το 2000 δεν επαληθεύτηκε, υπογραμμίζοντας τη μη αυθεντικότητα των ισχυρισμών.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

