Βέλγιο: Αιμομιξία, βιασμοί και φρικτή κακοποίηση – Ζευγάρι βίαζε τις τέσσερις κόρες του ηλικίας 12 έως 21 ετών

Αιμομιξία, βιασμοί, ψυχολογική και σωματική βία… Ένα ζευγάρι Βέλγων υπέβαλλε τις τέσσερις κόρες του σε αδιανόητες κτηνωδίες καθώς τις βίαζε επανειλημμένα και τις χρησιμοποιούσε ως σκλάβες του σεξ. Τα τέσσερα κορίτσια ηλικίας 12 ως 21 ετών υπέστησαν φρικτή κακοποίηση και κόλλησαν μεταδιδόμενα νοσήματα και έχουν μώλωπες σε όλο τους το σώμα και τραύματα στη λεκάνη.

Οι γονείς τέρατα – που δεν έχουν κατονομαστεί για νομικούς λόγους – καταδικάστηκαν σε περισσότερα από δέκα χρόνια φυλάκισης.

Το ζευγάρι κακοποιούσε τα τέσσερα κορίτσια -ένα από τα οποία λέγεται ότι είναι κόρη του άνδρα ενώ τα άλλα τρία είναι της γυναίκας από διαφορετικό σύντροφο- επειδή επιθυμούσε τρίο αλλά δεν είχε χρήματα για να προσλάβει πόρνες, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

