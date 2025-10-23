Βέλη Βανς στην Κνέσετ: Πολύ ανόητη η ψηφοφορία για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

23 Οκτ. 2025 15:08
Pelop News

Προσβλητική για τον ίδιο και «πολύ ανόητη» χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς τη χθεσινή προκαταρκτική ψηφοφορία της Κνέσετ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, σε δήλωση που έκανε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κατά την αποχώρησή του από το Ισραήλ.

Η ψηφοφορία ήταν «περίεργη», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προσθέτοντας ότι «ήταν κάπως μπερδεμένος» από αυτή.

Ο Βανς ανέφερε ότι του είπαν πως επρόκειτο για «πολιτικό τέχνασμα» και «καθαρά συμβολικό», αλλά πρόσθεσε ότι ήταν «ένα πολύ ανόητο πολιτικό τέχνασμα και προσωπικά το θεωρώ προσβλητικό».


«Η Δυτική Όχθη δεν πρόκειται να προσαρτηθεί από το Ισραήλ», δήλωσε κατηγορηματικά. «Αυτή θα συνεχίσει να είναι η πολιτική μας, και αν κάποιοι θέλουν να κάνουν συμβολικές ψηφοφορίες, μπορούν να το κάνουν, αλλά εμείς σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για την εκεχειρία στη Γάζα, ο Βανς απάντησε: «Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το Ισραήλ τηρεί την εκεχειρία και η Χαμάς τηρεί την εκεχειρία».

«Υπάρχουν εξαιρέσεις», πρόσθεσε. «Μικρές εξαιρέσεις που ξεσπούν εδώ κι εκεί. Είναι αναμενόμενο όταν αυτά τα μέρη βρίσκονται σε πόλεμο για δύο χρόνια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η εκεχειρία πράγματι τηρείται, η ειρήνη πράγματι τηρείται και τώρα προσπαθούμε να βρούμε πώς θα μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα».

«Το μήνυμά μας προς το Ισραήλ είναι — κάντε ό,τι μπορείτε, συνεργαστείτε μαζί μας για να διατηρηθεί αυτή η ειρήνη», είπε.

Η νέα Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας «θα αναλάβει πλέον την ηγεσία για τον αφοπλισμό της Χαμάς», δήλωσε ο Βανς.

«Αυτό θα χρειαστεί χρόνο και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση της δύναμης», συνέχισε. «Υπάρχουν ορισμένες χώρες που περιμένω να είναι πολύ αποτελεσματικές και άλλες που μπορούν να συμβάλουν, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι εξίσου χρήσιμες. Πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιες δυνάμεις θα συμμετάσχουν τελικά και από το πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου».

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν πρόσφατες επαφές με τη Χαμάς, ο Βανς απάντησε: «Μπορούμε πάντα να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να καλέσουμε τη Χαμάς όποτε θέλουμε», αλλά διευκρίνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα της επικοινωνίας γίνεται μέσω των Αράβων μεσολαβητών.
