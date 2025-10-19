Βελόπουλος κατά Κυβέρνησης για τις ποινές για τον «Αγνωστο Στρατιώτη»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης καυτηριάζει την απόφαση της Κυβέρνησης για συγκεκριμένο λόγο

Βελόπουλος κατά Κυβέρνησης για τις ποινές για τον «Αγνωστο Στρατιώτη»
19 Οκτ. 2025 14:43
Pelop News

Σαφής αιχμή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο για την Κυβέρνηση, αναφορικά με το θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ γνωστοί παιδοβιαστές, εγκληματίες και λοιποί παράνομοι να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Επαναλαμβάνουμε στην κυβέρνηση ότι μπορεί το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να έγινε για όσους έπεσαν για την πατρίδα, επισημαίνοντας όμως ότι τα παιδιά στα Τέμπη «έπεσαν» από την πατρίδα και την ανικανότητα των κυβερνήσεων να φτιάξουν έναν σιδηρόδρομο αξιοπρεπή ακόμη και σήμερα».
