Βελτιωμένος ο καιρός: Πού θα βρέχει σήμερα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Βελτιωμένη εμφανίζεται σήμερα η εικόνα του καιρού, καθώς το σύστημα «Byron» έχει πλέον απομακρυνθεί και, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους δεν αναμένεται νέα σημαντική κακοκαιρία μέσα στην εβδομάδα.

Για σήμερα, Κυριακή, και τη Δευτέρα, τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στην Εύβοια και την Κρήτη, ενώ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε ελαφρώς χαμηλά επίπεδα έως την Τρίτη. Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Καιρός στην Πάτρα, Αττική και Θεσσαλονίκη

Πάτρα: Συνεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με την θερμοκρασία να φθάνει τους 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Αττική: Λίγες νεφώσεις με παροδική αύξηση και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια. Βόρειοι άνεμοι 4–5 μποφόρ και θερμοκρασία 9–18°C.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις και ασθενείς άνεμοι. Η θερμοκρασία 9–15°C.

Βροχές προβλέπονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με κατά τόπους φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3–5 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά 15–17°C, στην υπόλοιπη χώρα από 17 έως 18°C και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 19°C

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Για αύριο Δευτέρα

Παραμένει ο άστατος καιρός σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά.

Ο καιρός την Τρίτη 9/12

Ασθενείς τοπικές βροχές έως το μεσημέρι σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, με τάση εξασθένησης αργότερα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά.

Την Τετάρτη 10/12

Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και ανατολική Κρήτη. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ελαφρά άνοδος θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη 11/12

Γενικά καλός καιρός, με εξαίρεση την Κρήτη όπου προβλέπονται τοπικές ασθενείς βροχές. Σταθερή θερμοκρασία και βόρειοι άνεμοι 3–5 μποφόρ, έως 6 στο Αιγαίο.

