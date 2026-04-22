Βενεζουέλα: Πέντε νεκροί σε εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας

Η εξέγερση στη φυλακή Γιάρε III με πέντε νεκρούς επαναφέρει στο προσκήνιο τις βαριές καταγγελίες για υπερπληθυσμό, βία και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στη Βενεζουέλα.

22 Απρ. 2026 9:43
Pelop News

Πέντε κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από εξέγερση που ξέσπασε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Γιάρε III, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Καράκας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Βενεζουέλας. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου και γνωστοποιήθηκε επίσημα μία ημέρα αργότερα.

Κατά την εκδοχή των αρχών, ένας καβγάς ανάμεσα σε κρατούμενους κλιμακώθηκε σε εξέγερση μέσα στη φυλακή, με αποτέλεσμα να καταγραφούν πέντε θάνατοι. Ωστόσο, οι σωφρονιστικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για το πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα θανατηφόρα επεισόδια ούτε ανακοίνωσαν αν υπήρξαν τραυματίες. Η εισαγγελία περιορίστηκε να αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Στο επίκεντρο ξανά οι συνθήκες κράτησης

Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει την κριτική που ασκούν εδώ και χρόνια μη κυβερνητικές οργανώσεις για την κατάσταση στις φυλακές της Βενεζουέλας. Οι καταγγελίες αφορούν υπερπληθυσμό, ελλείψεις τροφίμων και πόσιμου νερού, βία, ανθυγιεινές συνθήκες και ισχυρή επιρροή συμμοριών στο εσωτερικό σωφρονιστικών καταστημάτων.

Το συγκρότημα της Γιάρε αποτελείται από τρεις φυλακές και έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με σοβαρά επεισόδια. Το Reuters υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2012 το συγκρότημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο πολύνεκρης εξέγερσης, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων καταγγέλλουν εδώ και χρόνια χρόνιο υπερπληθυσμό και αδυναμία πλήρους ελέγχου του συστήματος κράτησης.

Το βάρος του παρελθόντος και οι επιχειρήσεις του 2023

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη σημασία επειδή το 2023 η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε εξαπολύσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις για να ανακτήσει τον έλεγχο φυλακών που, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονταν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο κρατουμένων και εγκληματικών οργανώσεων. Το Reuters είχε μεταδώσει τότε ότι χιλιάδες δυνάμεις ασφαλείας συμμετείχαν στην επιχείρηση επανάκτησης του ελέγχου σε φυλακές όπως η Τοκορόν, ενώ κρατούμενοι μεταφέρθηκαν και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα.

Στη Γιάρε II, που βρίσκεται στο ίδιο συγκρότημα, κρατούνται επίσης πρόσωπα που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς κρατουμένους. Λίγες ημέρες πριν από τα αιματηρά γεγονότα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε «εναλλακτικά μέτρα κράτησης» για δεκάδες κρατούμενους, την ώρα που οργανώσεις δικαιωμάτων επέμεναν ότι στη χώρα συνεχίζονται πολιτικά υποκινούμενες κρατήσεις.

Στοιχεία που εντείνουν την ανησυχία

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας (OVP), το 2024 καταγράφηκαν 105 θάνατοι σε φυλακές ή άλλους χώρους κράτησης στη χώρα, με την οργάνωση να αποδίδει την εικόνα αυτή στις επισφαλείς συνθήκες κράτησης. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την ανησυχία ότι το νέο περιστατικό στη Γιάρε III δεν αποτελεί μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά μέρος μιας διαχρονικής κρίσης στο σωφρονιστικό σύστημα της Βενεζουέλας.

