Πέντε κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από εξέγερση που ξέσπασε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Γιάρε III, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Καράκας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Βενεζουέλας. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου και γνωστοποιήθηκε επίσημα μία ημέρα αργότερα.

Κατά την εκδοχή των αρχών, ένας καβγάς ανάμεσα σε κρατούμενους κλιμακώθηκε σε εξέγερση μέσα στη φυλακή, με αποτέλεσμα να καταγραφούν πέντε θάνατοι. Ωστόσο, οι σωφρονιστικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για το πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα θανατηφόρα επεισόδια ούτε ανακοίνωσαν αν υπήρξαν τραυματίες. Η εισαγγελία περιορίστηκε να αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

#Venezuela: At least nine people were reported dead and over 250 injured following a mutiny at Yare Prison in Miranda, Venezuela. (Media) Venezuela’s Penitentiary Service Ministry says a fight between inmates at Yare III prison (Miranda) escalated into a riot, leaving 5 inmates… pic.twitter.com/9rOCW5yWH3 — Wolverine Update (@W0lverineupdate) April 21, 2026

Στο επίκεντρο ξανά οι συνθήκες κράτησης

Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει την κριτική που ασκούν εδώ και χρόνια μη κυβερνητικές οργανώσεις για την κατάσταση στις φυλακές της Βενεζουέλας. Οι καταγγελίες αφορούν υπερπληθυσμό, ελλείψεις τροφίμων και πόσιμου νερού, βία, ανθυγιεινές συνθήκες και ισχυρή επιρροή συμμοριών στο εσωτερικό σωφρονιστικών καταστημάτων.

Το συγκρότημα της Γιάρε αποτελείται από τρεις φυλακές και έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με σοβαρά επεισόδια. Το Reuters υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2012 το συγκρότημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο πολύνεκρης εξέγερσης, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων καταγγέλλουν εδώ και χρόνια χρόνιο υπερπληθυσμό και αδυναμία πλήρους ελέγχου του συστήματος κράτησης.

Το βάρος του παρελθόντος και οι επιχειρήσεις του 2023

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη σημασία επειδή το 2023 η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε εξαπολύσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις για να ανακτήσει τον έλεγχο φυλακών που, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονταν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο κρατουμένων και εγκληματικών οργανώσεων. Το Reuters είχε μεταδώσει τότε ότι χιλιάδες δυνάμεις ασφαλείας συμμετείχαν στην επιχείρηση επανάκτησης του ελέγχου σε φυλακές όπως η Τοκορόν, ενώ κρατούμενοι μεταφέρθηκαν και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα.

Στη Γιάρε II, που βρίσκεται στο ίδιο συγκρότημα, κρατούνται επίσης πρόσωπα που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς κρατουμένους. Λίγες ημέρες πριν από τα αιματηρά γεγονότα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε «εναλλακτικά μέτρα κράτησης» για δεκάδες κρατούμενους, την ώρα που οργανώσεις δικαιωμάτων επέμεναν ότι στη χώρα συνεχίζονται πολιτικά υποκινούμενες κρατήσεις.

Στοιχεία που εντείνουν την ανησυχία

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας (OVP), το 2024 καταγράφηκαν 105 θάνατοι σε φυλακές ή άλλους χώρους κράτησης στη χώρα, με την οργάνωση να αποδίδει την εικόνα αυτή στις επισφαλείς συνθήκες κράτησης. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την ανησυχία ότι το νέο περιστατικό στη Γιάρε III δεν αποτελεί μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά μέρος μιας διαχρονικής κρίσης στο σωφρονιστικό σύστημα της Βενεζουέλας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



