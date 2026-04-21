Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

Δυστυχώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 40 τραυματίστηκαν μετά από μεγάλη φωτιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην Ινδία. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ, καθώς η φωτιά ξέσπασε ξαφνικά και πήρε γρήγορα διαστάσεις τραγωδίας.

Συγκεκριμένα, η φωτιά σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ, στην Ινδία, στο κρατίδιο Κεράλα, την ώρα που γίνονταν προετοιμασίες για ένα ινδουιστικό φεστιβάλ. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι στον χώρο, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο τραγική.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες, ενώ η αγωνία παραμένει.

13 dead 17 injured, 5 critical, in a fireworks blast at Mundathikode #Thrissur. The unit was preparing materials for #ThrissurPooram. A magisterial probe ordered, rescue relief ops on. #Kerala https://t.co/GKYR3YxonQ pic.twitter.com/DRTICFJmlP — Ashish (@KP_Aashish) April 21, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία και έστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Λίγες ημέρες πριν, ένα παρόμοιο δυστύχημα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού είχε στοιχίσει τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

Τα πυροτεχνήματα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην Ινδία σε γιορτές και εκδηλώσεις, όμως πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συχνά τέτοια επικίνδυνα περιστατικά.

