Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

Υπάρχει φόβος στις αρχές ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί καθώς πολλοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων
21 Απρ. 2026 22:13
Pelop News

Δυστυχώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 40 τραυματίστηκαν μετά από μεγάλη φωτιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην Ινδία. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ, καθώς η φωτιά ξέσπασε ξαφνικά και πήρε γρήγορα διαστάσεις τραγωδίας.

Συγκεκριμένα, η φωτιά σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ, στην Ινδία, στο κρατίδιο Κεράλα, την ώρα που γίνονταν προετοιμασίες για ένα ινδουιστικό φεστιβάλ. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι στον χώρο, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο τραγική.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες, ενώ η αγωνία παραμένει.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία και έστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.


Λίγες ημέρες πριν, ένα παρόμοιο δυστύχημα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού είχε στοιχίσει τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

Τα πυροτεχνήματα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην Ινδία σε γιορτές και εκδηλώσεις, όμως πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συχνά τέτοια επικίνδυνα περιστατικά.

