Ισραήλ: Έχει αμφιβολίες για το εάν θα επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ήδη εγκρίνει νέα σχέδια επίθεσης. Ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πολέμου από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ασκήσεων με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών και ιπτάμενων τάνκερ σε όλη τη Μέση Ανατολή

21 Απρ. 2026 21:45
Από την πλευρά του το Ισραήλ αμφιβάλλει για το εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στις αναμενόμενες συνομιλίες μεταξύ τους και προετοιμάζεται από κοινού με την Ουάσινγκτον για την επανέναρξη του πολέμου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας στο κρατικό ισραηλινό κανάλι Kan.

«Οι Ιρανοί προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο και μιλούν με πολλαπλές φωνές. Εμείς και οι ΗΠΑ είμαστε συντονισμένοι και έτοιμοι να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο αμέσως», λέει ο αξιωματούχος του Ισραήλ, καθώς το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας σήμερα τα μεσάνυχτα (21.04.2026).

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πολέμου από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο εβραϊκό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ασκήσεων με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Κατά την επίσκεψη του αρχηγού της CENTCOM, Ναύαρχου Μπραντ Κούπερ, στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, εγκρίθηκαν κοινά σχέδια και μια τράπεζα-στόχος, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε εθνικές και ενεργειακές υποδομές σε όλο το Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αυτές οι επιθέσεις θα είχαν ως στόχο να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στους Ιρανούς ώστε να συμφωνήσουν να εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο, προσθέτει το δημοσίευμα.

