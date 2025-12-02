Βενεζουέλα: Μόνος του ο Μαδούρο απέναντι από τις ΗΠΑ

Την ώρα που κλιμακώνεται διαρκώς η πίεση της Ουάσιγκτον στη Βενεζουέλα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει μεταφέρει τελεσίγραφο στον Νικολάς Μαδούρο προκειμένου να παραδώσει την εξουσία, η Βενεζουέλα βλέπει αυτούς που θεωρούσε έως τώρα συμμάχους στο μέτωπο εναντίον του «ιμπεριαλισμού», την Μόσχα και το Πεκίνο, να παρακολουθούν από μακριά τον αγώνα επιβίωσης του καθεστώτος του.

Επί σειρά ετών η Βενεζουέλα είχε πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αντιαμερικανικού μετώπου, με τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν αλλά και γειτονικές χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Κούβα και τη Νικαράγουα. Έτσι, ήλπιζε ότι διαμορφώνει ένα ισχυρό πλέγμα συμμαχιών που θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά απέναντι στην εκπεφρασμένη βούληση των Αμερικανών για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

Τώρα βεβαίως, που κορυφώνεται η κρίση με τον Τραμπ να ρίχνει όλα τα χαρτιά του για την επίλυση του «προβλήματος Μαδούρο», η Κούβα και η Νικαράγουα είναι εξαιρετικά αδύναμες για να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια · το Ιράν προσπαθεί να βρει βηματισμό μετά τους βομβαρδισμούς των 12 ημερών, ενώ αναζητεί και διαύλους επικοινωνίας με τη Δύση, και έτσι κάθε άλλο παρά είναι πρόθυμο να εμπλακεί σε μια κρίση σπεύδοντας να ενισχύσει τον Μαδούρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο κοιτάζει με κιάλια κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Καράκας την 1η Δεκεμβρίου

Όσο για τις δύο μεγάλες συμμάχους του ηγέτη της Βενεζουέλας, τη Ρωσία και την Κίνα, και αυτές πλέον έχουν τα δικά τους ζητήματα να αντιμετωπίσουν και τους δικούς τους λογαριασμούς με τον Τραμπ.

Η Μόσχα κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο άνοιγμα ενός νέου μετώπου μετά από εκείνο της Ουκρανίας, και μάλιστα τη στιγμή που οι σχέσεις του Κρεμλίνου με τον Αμερικανό πρόεδρο βρίσκονται, όπως όλα δείχνουν, σε πολύ καλό σημείο. Αλλά και το Πεκίνο αναζητά γλώσσα συνεννόησης με τον Τραμπ ώστε να αποφευχθεί ένας καταστροφικός εμπορικός πόλεμος, και προφανώς κάθε εμπλοκή στην αμερικανική ήπειρο από την Κίνα θα οδηγούσε σε άμεση κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ και σε γκρέμισμα των γεφυρών με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Αχρείαστο ρίσκο η Βενεζουέλα για Πούτιν και Σι

Αυτή τη στιγμή, ούτε ο Βλάντιμιρ Πούτιν ούτε ο Σι Τζινπίνγκ είναι διατεθειμένοι να σπαταλήσουν πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο για χάρη της Βενεζουέλας και του Μαδούρο.

Το 2018 η Ρωσία, προς υποστήριξη της Βενεζουέλας και στο πλαίσιο της συμμαχίας των δύο χωρών, είχε αναπτύξει στη Βενεζουέλα δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά με πυρηνική ικανότητα, αλλά τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια εξαντλητικού πολέμου στην Ουκρανία, τέτοιες κινήσεις πλέον θεωρούνται απίθανες. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, παρά την επιστολή που έστειλε ο Μαδούρο στον Πούτιν ζητώντας βοήθεια, ο Ρώσος πρόεδρος προσέφερε μόνον δύο τάνκερ ώστε να μπορεί το Καράκας να εξάγει πετρέλαιο στην Κίνα και να εξασφαλίζει κάποια έσοδα.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι είχε προσφέρει στον Μαδούρο δισεκατομμύρια δολάρια ως αντάλλαγμα για την εξαγωγή πετρελαίου. Σύμφωνα μάλιστα με τις εκθέσεις του SIPRI, η Κίνα είχε προσφέρει από το 2020 εξοπλισμούς αξίας άνω των 30 δισ. δολαρίων, τροφοδοτώντας έτσι και τις φιλοδοξίες του Μαδούρο.

