Βενγκέρ από Νταβός: «Το Μουντιάλ των 48 ομάδων είναι το δικαίωμα στο όνειρο για όλο τον πλανήτη»

Ο σπουδαίος Αρσέν Βενγκέρ, ως επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA, ανέβηκε στη σκηνή και μίλησαν στο 56ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας (19-23/1), μετά τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και τον πρώην αρχηγό της Γιουβέντους, Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο.

Πρόκειται για μια εκδήλωση που πραγματοποιείται ετησίως στην ελβετική πόλη, όπου συγκεντρώνονται πολιτικοί και οικονομικοί ηγέτες, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος μίλησε χθες (21/1) για να συζητήσουν τις μακροοικονομικές τάσεις στη διεθνή γεωπολιτική, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα calcio e finanza.

Ο Αρσέν Βενγκέρ ξεκίνησε εστιάζοντας στο συναισθηματικό βάρος της εκπροσώπησης της χώρας σου σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Το να παίζεις για την εθνική ομάδα είναι κάτι ξεχωριστό. Από τη μία πλευρά, εκπροσωπείς την υπερηφάνεια της χώρας σου, αλλά από την άλλη, βιώνεις τεράστια πίεση: τον φόβο της ήττας, της απογοήτευσης, του να μην είσαι στο ύψος των περιστάσεων. Χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη για να επωμιστείς την ευθύνη ενός ολόκληρου έθνους. Οι σπουδαίες εθνικές ομάδες χρειάζονται παίκτες ικανούς να απορροφήσουν αυτή την πίεση και να εκπροσωπήσουν μια γενιά», είπε.

Στη συνέχεια, ο Αρσέν Βενγκέρ εξήγησε γιατί η επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 48 ομάδες αντιπροσωπεύει, κατά την άποψή του, ένα κρίσιμο βήμα:

«Για πολύ καιρό, το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια διοργάνωση που επικεντρωνόταν κυρίως στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Το άνοιγμά του σε περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική και την Ασία, ήταν απαραίτητο. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει παγκόσμιο: όπου κι αν πάτε, οι άνθρωποι μιλάνε για ποδόσφαιρο. Αν κοιτάξουμε στο μέλλον, σε εκατό χρόνια, όλοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την ευκαιρία να ονειρευτούν να κερδίσουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Η μετάβαση από 32 σε 48 ομάδες ήταν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ τόνισε τη μοναδική γοητεία των πρώτων εβδομάδων του τουρνουά:

«Οι δύο πρώτες εβδομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι πάντα οι πιο όμορφες: όλος ο κόσμος είναι εκεί, όλοι είναι περήφανοι που εκπροσωπούν τη χώρα τους και ταυτόχρονα, υπάρχει ένα αίσθημα ενότητας. Είναι μια συλλογική γιορτή. Με 104 αγώνες και ένα μεγαλύτερο ταξίδι, αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι μια πραγματική ψυχική δοκιμασία. Η νίκη θα απαιτήσει μεγάλη ψυχολογική προετοιμασία: το προσωπικό και οι προπονητές θα πρέπει να διατηρήσουν την ομάδα ενωμένη και παρακινημένη για πολλές εβδομάδες. Στους γύρους νοκ άουτ, τα πέναλτι θα γίνουν σχεδόν αναπόφευκτα, και αυτό επίσης θα είναι ένας καθοριστικός ψυχολογικός παράγοντας».

Τέλος, ο διάσημος Αλσατός τόνισε τον εκπαιδευτικό ρόλο του ποδοσφαίρου και την ανάγκη να βοηθηθούν οι νέοι να αναπτυχθούν χωρίς φόβο:

«Στο παιδικό ποδόσφαιρο, ο φόβος είναι η μητέρα πολλών προβλημάτων. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά ότι το να κάνουν λάθη είναι μέρος της μάθησης. Η εκπαίδευση ενός ποδοσφαιριστή ξεκινά με την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις. Σπουδαίοι παίκτες είναι αυτοί που μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους και, όταν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, ξέρουν πώς να βρουν τη σωστή απάντηση».

