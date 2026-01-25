Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και αποκλεισμός της περιοχής. Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση.

Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα
25 Ιαν. 2026 21:51
Pelop News

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Wichmannstraße, στην περιοχή Tiergarten του Βερολίνου, το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026.

Δύο από τους τραυματίες φέρονται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε μόνος του στο κοντινό νοσοκομείο Franziskus. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, νοσοκόμοι και γιατροί, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε μια σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, έναν άνδρα και δύο ακόμη τραυματίες. Όλοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι πυροβολισμοί, που ακούστηκαν από τον 5ο όροφο της πολυκατοικίας. Η αστυνομία του Βερολίνου διενεργεί εκτεταμένες έρευνες στον τόπο του περιστατικού.

Η περιοχή γύρω από την Wichmannstraße έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ αστυνομικοί οπλισμένοι με πολυβόλα έχουν αναπτυχθεί για να ασφαλίσουν τις εισόδους του νοσοκομείου Franziskus στην Budapester Straße, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες. Η επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής συνεχίζεται.

