Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο

Δυστυχώς πλέον η βία των ανηλίκων εξαπλώνεται σαν γάγγραινα, με τα περιστατικά να προκαλούν σοκ αλλά και θλίψη. Ένα από τα τελευταία συμβάντα, καταγράφηκε στον Ασπρόπυργο, εκεί όπου πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο.

«Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες;» επίθεση σε δημοσιογράφο της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (17.09.2025) σε περιοχή του Ασπροπύργου, με τους πέντε ανήλικους να γρονθοκοπούν τον 14χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας με έναν εξ αυτών μάλιστα να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του και να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



