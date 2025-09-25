Βήμα-βήμα το μαγείρεμα του αγαπημένου τραχανά

Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ανακάτεμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα

25 Σεπ. 2025 23:21
Pelop News

Πολλοί αγαπούν τον τραχανά και (μας) αρέσει να τον απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Άλλωστε είναι τροφή με πλούσια ιστορία και κατέχει περίοπτη θέση στην παραδοσιακή κουζίνα του τόπου μας. Ωστόσο, ο τραχανάς θέλει προσοχή όσο μαγειρεύεται.

Πώς μαγειρεύουμε σωστά τον τραχανά
Ο χρόνος
Ο χρόνος μαγειρέματος, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος του τραχανά, το πόσο στεγνός είναι και το μέγεθός του. Σε γενικές γραμμές, ο σταρένιος τραχανάς θέλει περισσότερο χρόνο και νερό σε σχέση με τον αλευρένιο, με τους ψιλοκομμένους να απαιτούν επίσης μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαγειρέματος από τους χοντροκομμένους.

Μία δοκιμή θα σας σώσει
Όσο ξεκάθαρες και αν οι οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος, ο τραχανάς έχει τις δυσκολίες του. Για να είμαστε σίγουροι ότι το πιάτο που θα ετοιμάσουμε θα έχει την υφή, την γεύση και την πυκνότητα που επιθυμούμε, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα παραπάνω από μία δοκιμή. Ένα μαγειρικό τεστ. Ρίχνουμε ένα μικρό φλιτζανάκι του καφέ τραχανά σε ένα μικρό κατσαρολάκι, προσθέτουμε τρία φλιτζανάκια νερό και τον βάζουμε να βράσει. Παράλληλα, μετράμε τον χρόνο και σημειώνουμε πότε και πόσο επιπλέον νερό χρειάστηκε. Από τις σημειώσεις δεν δύναται να λείπει φυσικά το λεπτό που έπηξε και μαλάκωσε. Έτοιμοι!

Βράζουμε σωστά
Όσο και αν προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τον τραχανά πιο σύντομα από το κανονικό, καλό είναι να έχουμε υπομονή. Διότι, μόνο έτσι το φαγητό μας θα αποκτήσει την χαρακτηριστική πηχτή του υφή. Επίσης, δεν ξεχνάμε το ανακάτεμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σερβίρουμε αμέσως
Όσο μένει, πήζει. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς κανόνες όσον αφορά στο μαγείρεμα του τραχανά. Πρέπει, λοιπόν, να τον σερβίρουμε αμέσως στο πιάτο ή αν θέλουμε να τον κρατήσουμε για αργότερα να προσθέσουμε λίγο νερό και να τον απομακρύνουμε από την εστία πριν το πιει όλο.

Λίγος ζωμός και έτοιμος
Αν και ο τραχανάς είναι ένα προϊόν πληθωρικής γεύσης, μπορούμε να τον τονώσουμε με μερικές πινελιές μυρωδικών ή κοτόπουλου ή λαχανικών. Σε μορφή ζωμού, φυσικά, μαζί με το νερό. Φρέσκια γεύση στον ουρανίσκο με εξίσου πλούσιο χαρακτήρα.
