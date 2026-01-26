ΒΙΝΤΕΟ από τη διάσωση εγκλωβισμένων σε ΙΧ, υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι

Δυο άτομα παγιδεύτηκαν στο όχημά τους, όταν αυτό παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τους δύο επιβάτες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο στο οποίο καταγράφεται η δύσκολη προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο ατόμων.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο

Διακοπή κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι προχώρησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

