ΒΙΝΤΕΟ από το ισοπεδωμένο Χάρκοβο το πρώτο φως της μέρας

Αποκαρδιωτικά είναι τα βίντεο που δείχνουν το ισοπεδωμένο Χάρκοβο το πρωί της Τετάρτης 2/3/2022 μετά από μια νύχτα βομβαρδισμών από τους Ρώσους.

Ξημερώνοντας η 7η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, τα πλάνα από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας δείχνουν την καταστροφή, με συντρίμμια στους δρόμους, καταστροφές σε πολυκατοικίες και καμένα αυτοκίνητα, αλλά και λιγοστό κόσμο να κυκλοφορεί.

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine‘s Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022