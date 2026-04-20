Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι

Η χειροκίνητη εξουδετέρωση κρίθηκε αδύνατη και οι πυροτεχνουργοί προχώρησαν τελικά σε υπόγεια, ελεγχόμενη έκρηξη, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με μαζική εκκένωση κατοίκων.

20 Απρ. 2026 12:50
Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Κολόμπ, στα βορειοδυτικά προάστια του Παρισιού, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης και αποναρκοθέτησης. Η βόμβα είχε εντοπιστεί στις 10 Απριλίου σε εργοτάξιο στην οδό Rue des Champarons, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Για την επιχείρηση απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι σε ζώνη 450 μέτρων, ενώ σε μεγαλύτερη ακτίνα επιβλήθηκαν επιπλέον περιορισμοί, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι στην πυκνοκατοικημένη περιοχή. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν σχεδόν 800 αστυνομικοί, ενώ τα μέτρα επιτηρούνταν και από εναέρια μέσα.

Η βόμβα, σύμφωνα με το Le Parisien, ήταν 225 κιλών. Οι ειδικοί επιχείρησαν αρχικά να την εξουδετερώσουν χειροκίνητα, όμως η διαδικασία αποδείχθηκε υπερβολικά επικίνδυνη και τελικά εγκαταλείφθηκε. Έτσι, αποφασίστηκε να θαφτεί στο έδαφος και να καταστραφεί με υπόγεια ελεγχόμενη έκρηξη.

Η έκρηξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 19ης Απριλίου, περίπου στις 3:20 μ.μ., μέσα σε λάκκο βάθους περίπου δύο μέτρων, με ειδική ενίσχυση από ξυλεία και προστατευτικές κατασκευές ώστε να απορροφηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το ωστικό κύμα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι εικόνες από το σημείο έδειξαν το βαρύ, σκουριασμένο πολεμικό υλικό μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο σκάμμα, πριν ακολουθήσει η έκρηξη. Η επιχείρηση θεωρήθηκε ιδιαίτερα λεπτή, καθώς η περιοχή είναι αστική και ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη.

