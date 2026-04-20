Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Κολόμπ, στα βορειοδυτικά προάστια του Παρισιού, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης και αποναρκοθέτησης. Η βόμβα είχε εντοπιστεί στις 10 Απριλίου σε εργοτάξιο στην οδό Rue des Champarons, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Les images de l’explosion d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Colombes pic.twitter.com/0ULDUMBFHj — BFM (@BFMTV) April 20, 2026

Για την επιχείρηση απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι σε ζώνη 450 μέτρων, ενώ σε μεγαλύτερη ακτίνα επιβλήθηκαν επιπλέον περιορισμοί, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι στην πυκνοκατοικημένη περιοχή. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν σχεδόν 800 αστυνομικοί, ενώ τα μέτρα επιτηρούνταν και από εναέρια μέσα.

Η βόμβα, σύμφωνα με το Le Parisien, ήταν 225 κιλών. Οι ειδικοί επιχείρησαν αρχικά να την εξουδετερώσουν χειροκίνητα, όμως η διαδικασία αποδείχθηκε υπερβολικά επικίνδυνη και τελικά εγκαταλείφθηκε. Έτσι, αποφασίστηκε να θαφτεί στο έδαφος και να καταστραφεί με υπόγεια ελεγχόμενη έκρηξη.

🔴 C’est la fin d’une opération très délicate. Le déminage d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Colombes (Hauts-de-Seine) s’est achevé avec succès dimanche 19 avril. L’engin explosif a finalement été détruit grâce à une explosion souterraine. #JT20H pic.twitter.com/ECI92zmBQw — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) April 19, 2026

Η έκρηξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 19ης Απριλίου, περίπου στις 3:20 μ.μ., μέσα σε λάκκο βάθους περίπου δύο μέτρων, με ειδική ενίσχυση από ξυλεία και προστατευτικές κατασκευές ώστε να απορροφηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το ωστικό κύμα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι εικόνες από το σημείο έδειξαν το βαρύ, σκουριασμένο πολεμικό υλικό μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο σκάμμα, πριν ακολουθήσει η έκρηξη. Η επιχείρηση θεωρήθηκε ιδιαίτερα λεπτή, καθώς η περιοχή είναι αστική και ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη.

