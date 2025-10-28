ΒΙΝΤΕΟ η στιγμή που τα 6,1 ρίχτερ «χτυπούν» την Τουρκία, κατέρρευσαν κτίρια, πολλοί τραυματίες

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Σμύρνη και τη Προύσα καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου.

ΒΙΝΤΕΟ η στιγμή που τα 6,1 ρίχτερ «χτυπούν» την Τουρκία, κατέρρευσαν κτίρια, πολλοί τραυματίες
28 Οκτ. 2025 9:28
Pelop News

Το επίκεντρο του σεισμού μεγέθους 6,1 ρίχτερ που κατεγράφη το βράδυ της Δευτέρας 27/10/2025, στην Τουρκία  εντοπίζεται στην επαρχία του Μπαλικεσίρ και φέρεται να έγινε αισθητός μέχρι την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την μέτρηση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ χτυπάει την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες το χτύπημα του εγκέλαδου έγινε αισθητό μέχρι την Σμύρνη και τη Προύσα καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας γνωστοποίησε πως από την σεισμική δόνηση δεν υπήρξαν άμεσοι τραυματισμοί όμως 19 άτομα τραυματίστηκαν πάνω στον πανικό: «Στον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γειτονικές επαρχίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί άμεσα λόγω του σεισμού. Από τους 19 τραυματίες που προκλήθηκαν από δευτερογενείς αιτίες, όπως άλματα ή πτώσεις, οι 4 έχουν ήδη πάρει εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Η γενική κατάσταση όλων των τραυματιών είναι καλή και η θεραπεία τους συνεχίζεται στα νοσοκομεία μας. Τους εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφή».

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα. ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης λένε πως σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:38 Μητσοτάκης: Να μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα της ενότητας του ’40 – Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας
14:26 Αγρίνιο: Συνελήφθησαν πατέρας και ανήλικος για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου
14:16 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
14:07 Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στη Δυτική Αχαΐα
14:01 «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Viper
13:52 Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα – 8 συλλήψεις
13:51 Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία
13:48 Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ
13:43 Λουλούδια για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
13:36 Έδεσσα: Μαθητές χάρισαν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πιο όμορφη πράξη αγάπης της χρονιάς ΒΙΝΤΕΟ
13:31 Οταν ο Πατρινός Κώστας Μπακογιάννης θυμόταν την πρώτη μέρα του πολέμου το 1940
13:28 117 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με δύο λέμβους – Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά
13:21 Τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Μεταμόρφωση – Μποτιλιάρισμα έως το Περιστέρι
13:13 Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα
13:10 Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη: Ελληνοκυπριακή συνεργασία και κοινά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ε.Ε.
13:02 Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την 28η Οκτωβρίου με φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το Αλβανικό Μέτωπο
13:00 Αιγιάλεια: Ομαδικά πυρά για τα δημοτικά τέλη – Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής αρχή
12:57 Τα Mirage «έσκισαν» τον ουρανό της Τανάγρας: Εντυπωσιακές εικόνες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ
12:51 Βία πίσω από τις κλειστές πόρτες ξενοδοχείου στη Χερσόνησο: Σύλληψη 24χρονου για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
12:45 Πάτρα 1940: Μια πόλη κάτω από βομβαρδισμούς – Αγγελίες για αγνοούμενους, γάμοι σε καταφύγια και απαγόρευση κυκλοφορίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ