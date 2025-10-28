ΒΙΝΤΕΟ η στιγμή που τα 6,1 ρίχτερ «χτυπούν» την Τουρκία, κατέρρευσαν κτίρια, πολλοί τραυματίες

Το επίκεντρο του σεισμού μεγέθους 6,1 ρίχτερ που κατεγράφη το βράδυ της Δευτέρας 27/10/2025, στην Τουρκία εντοπίζεται στην επαρχία του Μπαλικεσίρ και φέρεται να έγινε αισθητός μέχρι την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την μέτρηση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

WATCH: Panicked people flee a café in Istanbul, Turkey as earthquake shakes Balıkesir https://t.co/FcB6G1yf4F pic.twitter.com/QPx7MtbHN6 — Rapid Report (@RapidReport2025) October 27, 2025

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ χτυπάει την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες το χτύπημα του εγκέλαδου έγινε αισθητό μέχρι την Σμύρνη και τη Προύσα καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου.

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey. Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας γνωστοποίησε πως από την σεισμική δόνηση δεν υπήρξαν άμεσοι τραυματισμοί όμως 19 άτομα τραυματίστηκαν πάνω στον πανικό: «Στον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γειτονικές επαρχίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί άμεσα λόγω του σεισμού. Από τους 19 τραυματίες που προκλήθηκαν από δευτερογενείς αιτίες, όπως άλματα ή πτώσεις, οι 4 έχουν ήδη πάρει εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Η γενική κατάσταση όλων των τραυματιών είναι καλή και η θεραπεία τους συνεχίζεται στα νοσοκομεία μας. Τους εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφή».

Footage shows damage caused by a 6.1 magnitude earthquake in western Turkey on Monday, with Turkish media reporting power outages in affected areas 📹: Social media pic.twitter.com/4WrLHEaASi — The New Region (@thenewregion) October 27, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα. ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης λένε πως σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

