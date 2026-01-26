ΒΙΝΤΕΟ Ληστές εισέβαλαν με SUV μέρα μεσημέρι σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια

Ληστές μπήκαν με SUV σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, άρπαξαν λεία 1 εκατ. δολαρίων. Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες. Συνελήφθησαν και οι 8 δράστες, μεταξύ τους ανήλικος.

 

ΒΙΝΤΕΟ Ληστές εισέβαλαν με SUV μέρα μεσημέρι σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια
26 Ιαν. 2026 9:15
Pelop News

Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης διαδραματίστηκαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, όταν ομάδα οκτώ ληστών εισέβαλε με SUV στο κοσμηματοπωλείο Classic Jewelers στην περιοχή Anaheim Hills της Καλιφόρνιας, σπάζοντας την είσοδο και τη βιτρίνα.

Συγκλονιστικό βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψε τη στιγμή που το όχημα έπεσε με ταχύτητα πάνω στην τζαμαρία, διαλύοντάς την. Αμέσως μετά, μασκοφόροι δράστες όρμησαν στο εσωτερικό, έσπασαν τις προθήκες και άρπαξαν κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών και των αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε στην εφημερίδα Orange County Register ότι η εμπειρία ήταν «το πιο τρομακτικό πράγμα που έχει ζήσει στη ζωή του».

Μετά τη λεηλασία, οι δράστες εγκατέλειψαν το SUV στο σημείο και διέφυγαν με δύο άλλα οχήματα. Ένας υπάλληλος του καταστήματος πρόλαβε να βγει έξω και να φωτογραφίσει τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων διαφυγής.

Οι ύποπτοι ενεπλάκησαν αργότερα σε δύο τροχαία ατυχήματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Τελικά, και οι οκτώ δράστες –μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος– συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με την New York Post.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:56 The Rip: Όταν ο νόμος τσακίζεται, όλα μπορούν να συμβούν
10:54 Σουηδία: Συνυπογραφείτε …θεραπεία για το στρες και την εξουθένωση
10:47 Προϋπολογισμός: Στα 77.065 τα έσοδα, πάνω από 100 εκ. το πλεόνασμα
10:44 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος: Σημαντικές αποφάσεις για διαχείριση απορριμμάτων, κοινωνική πολιτική και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης
10:39 Ο Σπύρος Ανδριανός στην «Π»: «Η αλλαγή καριέρας είναι μετάβαση χαρακτήρα»
10:30 Η Πάτρα θρηνεί δύο νέα παιδιά
10:27 Φιλιππίνες: Τραγικό ναυάγιο με 15 νεκρούς και 18 αγνοουμένους
10:23 Μαρινάκης για δολοφονία στη Γλυφάδα: «Ολέθριες» οι μαζικές αποφυλακίσεις από νόμο Παρασκευόπουλου
10:17 Που θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωπαϊκό
10:10 Η Βοστίτσα τιμά το παρελθόν της: Ακύρωση παρέλασης λόγω κακοκαιρίας
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Τελειώνει η διορία για τις διορθώσεις στο Ε9
9:47 Δυτική Ελλάδα: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία
9:40 Πάτρα: Διήμερο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Τεχνολογίας στα Αρσάκεια Σχολεία ΦΩΤΟ
9:34 Κικίλιας για Master Plan λιμένα Πατρών: Νέες υποδομές, επενδύσεις και θέσεις εργασίας
9:27 Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στο Πειραιά, ακυρώσεις και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια
9:15 ΒΙΝΤΕΟ Ληστές εισέβαλαν με SUV μέρα μεσημέρι σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια
9:07 Στέγη, κοινωνική συνοχή και υγεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η ατζέντα
9:01 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα – Οι κρίσιμες ημερομηνίες
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ