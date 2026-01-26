ΒΙΝΤΕΟ Ληστές εισέβαλαν με SUV μέρα μεσημέρι σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια

Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης διαδραματίστηκαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, όταν ομάδα οκτώ ληστών εισέβαλε με SUV στο κοσμηματοπωλείο Classic Jewelers στην περιοχή Anaheim Hills της Καλιφόρνιας, σπάζοντας την είσοδο και τη βιτρίνα.

Συγκλονιστικό βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψε τη στιγμή που το όχημα έπεσε με ταχύτητα πάνω στην τζαμαρία, διαλύοντάς την. Αμέσως μετά, μασκοφόροι δράστες όρμησαν στο εσωτερικό, έσπασαν τις προθήκες και άρπαξαν κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών και των αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε στην εφημερίδα Orange County Register ότι η εμπειρία ήταν «το πιο τρομακτικό πράγμα που έχει ζήσει στη ζωή του».

Μετά τη λεηλασία, οι δράστες εγκατέλειψαν το SUV στο σημείο και διέφυγαν με δύο άλλα οχήματα. Ένας υπάλληλος του καταστήματος πρόλαβε να βγει έξω και να φωτογραφίσει τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων διαφυγής.

Οι ύποπτοι ενεπλάκησαν αργότερα σε δύο τροχαία ατυχήματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Τελικά, και οι οκτώ δράστες –μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος– συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με την New York Post.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



