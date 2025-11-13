ΒΙΝΤΕΟ με γυναίκα να απειλεί με ματσέτα ταξιτζή, δεν της άρεσε τραγούδι!

Σε εφιάλτη μετράπηκε η κούρσα για ταξιτζή στη ρωσική πόλη Σαμάρα, όταν μια γυναίκα επιβάτιδα τράβηξε μια τεράστια ματσέτα και απείλησε τον οδηγό, επειδή δεν άντεχε τη dance μουσική που έπαιζε στο ραδιόφωνο.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να απαιτεί εξαγριωμένη να βάλει «chanson» τραγούδια, μουσική με έντονο στιχουργικό χαρακτήρα. Λίγο πριν, ψάχνει στην τσάντα της και στη συνέχεια να προτάσσει τη λεπίδα μπροστά στο πρόσωπο του οδηγού.

Όπως αναφέρει η «The Sun», o έντρομος άνδρας σκύβει στο πλάι προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το κοφτερό όπλο, ενώ σηκώνει τα χέρια του σε απόγνωση. Μόνο όταν αλλάζει τον σταθμό στη μουσική που ζήτησε εκείνη, η επιβάτιδα αφήνει αδιάφορα κάτω τη φονική ματσέτα.

I don’t like it… change the music! 🚕 In Russia’s Samara region, a woman pulled out a machete and demanded that her taxi driver change the music. Police are investigating. pic.twitter.com/vBIGbLJZkc — Russian Market (@runews) November 12, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε ταξί που κατευθυνόταν σε κοιμητήριο της πόλης. Η γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 50, βρισκόταν χαλαρά στο πίσω κάθισμα όταν στιγμές αργότερα έβγαλε τη ματσέτα από την τσάντα της και το κάρφωσε ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα, λέγοντας: «Δεν μου αρέσει αυτό το είδος μουσικής».

Ο οδηγός, τρομοκρατημένος, προσπαθεί να απομακρυνθεί όσο οδηγεί, επαναλαμβάνοντας: «Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Θα το κλείσω». Η γυναίκα συνέχισε: «Δεν κατάλαβες την πρώτη φορά;»

Στο βίντεο, όταν εκείνος αγνοεί την απαίτησή της, εκείνη τον απειλεί ξανά με τη ματσέτα. «Βάλε chanson. Όταν βάλεις (το αγαπημένο μου chanson}, θα μαζέψω (τη ματσέτα)», του είπε.

Σε μια στιγμή πανικού, ο οδηγός βγάζει ακόμη και τη ζώνη ασφαλείας του, εμφανώς έτοιμος να εγκαταλείψει το όχημα αν η γυναίκα τον απειλήσει ξανά. Προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει, τη ρωτά: «Ξέρετε πού πάμε;». Εκείνη ψυχρά απαντά: «Πάμε στο νεκροταφείο».

Σύμφωνα με τις αναφορές, το ταξίδι του τρόμου τελείωσε χωρίς περαιτέρω βία, παρά τις απειλές της γυναίκας.

Οι αρχές στη Σαμάρα έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν τη γυναίκα με τη ματσέτα. Αν και ο οδηγός δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία, το βίντεο έγινε viral και η αστυνομία αποφάσισε να ερευνήσει την υπόθεση.

Το chanson στη Ρωσία θεωρείται ευρύ μουσικό είδος που περιλαμβάνει από μπαλάντες και λαϊκά τραγούδια έως ρομαντική pop, συχνά με συνδέσεις με τη «blatnaya pesnya», τραγούδια του εγκληματικού υποκόσμου.

