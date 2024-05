ΒΙΝΤΕΟ πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία, σύγκρουση λεωφορείου με 3 οχήματα

Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και 39 οι τραυματίες τροχαίου που σημειώθηκε στην Τουρκία.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλα τρία οχήματα σε ένα κεντρικό αυτοκινητόδρομο, γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το λεωφορείο, που έκανε το δρομολόγιο από το Ντιγιαρμπακίρ προς την Κωνσταντινούπολη, προσέκρουσε σε ένα φορτηγό και σε δύο άλλα οχήματα στην περιοχή Ταρσού κοντά στη μεσογειακή πόλη Μερσίνη, τόνισε ο υπουργός με ανάρτηση στο X.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

The accident occurred on the Tarsus-Adana highway, rescuers are now working at the scene. pic.twitter.com/cCIVBPewyM

