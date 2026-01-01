ΒΙΝΤΕΟ Στις φλόγες η ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ

01 Ιαν. 2026 13:03
Τα ξημερώματα της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ενώ συνεχίζονταν οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην ιστορική εκκλησία Vondelkerk στο Άμστερνταμ, κοντά στο πάρκο Vondelpark.

Η φωτιά, που ξεκίνησε γύρω στις 00:45-00:50, εξαπλώθηκε ταχύτατα σε ολόκληρο το κτίριο ηλικίας 154 ετών (χτισμένο το 1872), προκαλώντας την κατάρρευση τμημάτων του πύργου και της στέγης. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση «πολύ μεγάλης πυρκαγιάς» και κλιμάκωσαν την επέμβαση σε Grip 2, καλώντας ενισχύσεις από γειτονικές περιοχές.

Εκπρόσωπος της Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland δήλωσε νωρίς το πρωί ότι «το Vondelkerk δεν είναι πλέον διασώσιμο» και ότι «ολόκληρη η εκκλησία καίγεται», ενώ υπάρχει κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης του κτιρίου. Οι πυροσβέστες επιχειρούν κυρίως από εξωτερικά σημεία, λόγω της επικινδυνότητας εισόδου στο εσωτερικό, ενώ εκδόθηκε NL-Alert για βαριά καπνό, καλώντας κατοίκους να κλείσουν πόρτες-παράθυρα και να απενεργοποιήσουν εξαερισμούς.

Περίπου 90 γειτονικά σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για λόγους ασφαλείας, ενώ έγιναν εκκενώσεις κατοικιών λόγω πτώσης στάχτης και κινδύνου από φλόγες. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η Vondelkerk, σχεδιασμένη από τον Pierre Cuypers, λειτούργησε ως Ρωμαιοκαθολική εκκλησία μέχρι το 1977 και από τότε χρησιμοποιείται ως πολυλειτουργικός χώρος για εκδηλώσεις, γραφεία και μικρές επιχειρήσεις. Πρόκειται για διατηρητέο μνημείο.

Η αιτία της πυρκαγιάς διερευνάται, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο για πιθανή σχέση με πυροτεχνήματα κατά τους εορτασμούς.

