ΒΙΝΤΕΟ: Βυθίστηκε το θρυλικό τουριστικό πλοίο Marigalante στο Μεξικό

Το εμβληματικό τουριστικό πλοίο βυθίστηκε μπροστά στα μάτια των επισκεπτών

12 Οκτ. 2025 12:26
Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους τουρίστες, το ιστορικό πλοίο «Marigalante», πιστό αντίγραφο του πλοίου του Χριστόφορου Κολόμβου, βυθίστηκε χθες κοντά στο Puerto Vallarta του Μεξικού.

Το ξύλινο σκάφος αντιμετώπισε βλάβη σε ένα από τα συστήματα του, σύμφωνα με αναφορές της Daily Mail, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατηρηθεί στην επιφάνεια, ιδιαίτερα υπό τις ισχυρές θαλάσσιες συνθήκες. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι μηχανικές ή ηλεκτρικές δυσλειτουργίες στις αντλίες οδήγησαν στη βύθιση, ενώ υπογράμμισαν ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εγκαίρως και με ασφάλεια.

Το Marigalante, κατασκευασμένο το 1987 για να τιμήσει τα 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής, αναπαριστούσε το ιστορικό πλοίο «Santa María» του Κολόμβου. Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, οι επισκέπτες συμμετείχαν σε ζωντανές παραστάσεις με πειρατές, μονομαχίες με σπαθιά και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, ζωντανεύοντας τη ναυτική ιστορία.

Η εταιρεία που λειτουργούσε το Marigalante δήλωσε ότι η βλάβη εμφανίστηκε ενώ το πλήρωμα επιχειρούσε να επιστρέψει στο λιμάνι για τεχνικές εργασίες. «Το πλοίο άρχισε να βυθίζεται αργά, αλλά χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματος, όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η ιστορική κληρονομιά του πλοίου θα συνεχιστεί από το αδελφό σκάφος του Marigalante, που αναμένεται να λειτουργήσει στον Κόλπο Banderas μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Η υφυπουργός Τουρισμού της πολιτείας Jalisco εξέφρασε λύπη για τη βύθιση, αλλά ταυτόχρονα αισιοδοξία για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η άφιξη του νέου πλοίου θα διατηρήσει ζωντανή την ιστορία και τη ναυτική παράδοση της περιοχής.

 
