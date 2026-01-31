Βιολάντα ΑΕ : «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Η ανακοίνωση της εταιρείας

31 Ιαν. 2026 17:12
Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τόνισε: «Την ανησυχία της για τη διακίνηση φημών και αβάσιμων ερμηνειών στον δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα, την ώρα που οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η σχετική νομική διαδικασία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη».

Έκρηξη στη “Βιολάντα”: Στο μικροσκόπιο οι σωλήνες, οι δεξαμενές προπανίου και ένα υπόγειο «αδήλωτο»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο, η ιδιαιτερότητα του οποίου απαιτεί ενδελεχή και χρoνοβόρα διερεύνηση.

Μέχρι την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, η εταιρεία απευθύνει έκκληση για σεβασμό τόσο στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν όσο και στην αλήθεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπευθυνότητας στη δημόσια συζήτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.
Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια.

Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».

