«ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Παπαστεργίου: Να δούμε τι πήγε λάθος, ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Η ανάρτηση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δημάρχου Τρικκαίων, Δημήτρη Παπαστεργίου.

«ΒΙΟΛΑΝΤΑ» - Παπαστεργίου: Να δούμε τι πήγε λάθος, ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
30 Ιαν. 2026 9:14
Pelop News

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών, αναφέρθηκε

Όπως αποκαλύπτει στην ανάρτησή του, «ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:58 Βασίλης Τζίγκος: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών
9:51 Κακοκαιρία: Αποκλεισμένο το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα
9:50 Συνάντηση Πιερρακάκη – Λαγκάρντ: Θα καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη
9:38 Καθηγητής έστειλε γυμνές φωτογραφίες την πρώην του και στο γιο της!
9:26 Κινητοποίηση για κατολίσθηση βράχων στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ
9:14 «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Παπαστεργίου: Να δούμε τι πήγε λάθος, ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
9:02 Αίγιο: Κλείνουν νωρίτερα σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου
8:57 Ευχάριστα νέα για τον τρίτο τραυματία του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία
8:47 Προσφυγικά: Επιστρέφει στα «παλιά» η λαϊκή αγορά της Παρασκευής
8:35 Στάση εργασίας σήμερα και διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στην Πάτρα
8:27 Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
8:18 Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
8:08 Kαιρός: Αστατος σήμερα 30/1, με υψηλές θερμοκρασίες, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:57 Τροχαίο στη Ρουμανία: Σήμερα και το Σάββατο οι κηδείες των «7» του ΠΑΟΚ
7:48 Επέτειος Ιμίων: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας
7:37 Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Πέτρου Καθρέπτα του ΝΟΠ
7:24 Πάτρα: Συνελήφθη αντιεξουσιαστής για τον ξυλοδαρμό 19χρονων για την… Ελληνική σημαία
7:12 Μια προφυλάκιση για την κάνναβη των 900.000 ευρώ, Πατρινός ο «παραλήπτης» ΦΩΤΟ
23:57 Αναβιώνει στην Επίδαυρο η θρυλική όπερα «Μήδεια» που σημάδεψε η Μαρία Κάλλας
23:39 Τραμπ: «Δεν κοιμάμαι στα υπουργικά συμβούλια, κλείνω τα μάτια γιατί βαριέμαι»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ