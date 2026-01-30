«ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Παπαστεργίου: Να δούμε τι πήγε λάθος, ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών, αναφέρθηκε

Όπως αποκαλύπτει στην ανάρτησή του, «ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



