«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Μετά την απολογία του προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», καθώς έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Με εντολή ανακριτή συνελήφθη για κακούργημα ο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν προέβη σε ενέργειες, παρά τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί για μυρωδιά αερίου στις εγκαταστάσεις.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα» μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου και θα παραμείνει κρατούμενος έως ότου απολογηθεί.

