«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
Δεν απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν προέβη σε ενέργειες, παρά τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί για μυρωδιά αερίου στις εγκαταστάσεις
Μετά την απολογία του προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», καθώς έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
Με εντολή ανακριτή συνελήφθη για κακούργημα ο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν προέβη σε ενέργειες, παρά τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί για μυρωδιά αερίου στις εγκαταστάσεις.
Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα» μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου και θα παραμείνει κρατούμενος έως ότου απολογηθεί.
