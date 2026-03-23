Viral έγινε η ασίστ του Νοά Άλεν πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για τους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων, ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις ο Νόα Άλεν στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι και μία ασίστ του στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του Λιονέλ Μέσι, έχει κερδίσει το… χειροκρότημα, με τον Ελληνοαμερικανό μπακ να έρχεται φορμαρισμένος στη χώρα μας για τους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων.

Στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νιου Γιορκ Σίτι, ο Νόα Άλεν έκανε την ασίστ στον Μίκαελ ντος Σάντος για το γκολ της νίκης, στο 3-2 της ομάδας του στο MLS, με την εκπληκτική του σέντρα του να γίνεται δικαίως viral.

Ο διεθνής μπακ πραγματοποίησε έτσι μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στο MLS και πλέον ετοιμάζεται για τους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών.

What a ball from Noah Allen 👀 Micael dos Santos heads in for his first @InterMiamiCF goal to put them ahead. pic.twitter.com/glwFhSLq4z — Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026

Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Μάλτα και τη Γερμανία στα παιχνίδια του Μαρτίου.

