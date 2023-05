Viral η αγελάδα που... τρέχει σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ και την «καταδιώκει»… ένας καουμπόι

Άκρως… ασυνήθιστη αλλά και βγαλμένη από ταινία εποχής, είναι η εμφάνιση μιας αγελάδας που χάθηκε και εισέβαλε σε αυτοκινητόδρομο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βέβαια δεν ξέφυγε από έναν καουμπόι, που την έπιασε και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Ο καουμπόι έπιασε το ζώο χρησιμοποιώντας ένα λάσο προτού το βγάλει από τον αυτοκινητόδρομο του Μίσιγκαν σε ασφαλές μέρος.

Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Twitter, οι αστυνομικοί εξήγησαν τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στον αυτοκινητόδρομο 75 (I-75) και έδειξαν τη στιγμή που η αγελάδα πιάστηκε με λάσο.

Το βίντεο, το οποίο προέρχεται από την κάμερα ελέγχου της αστυνομίας, δείχνει την αγελάδα να τρέχει από το πεζοδρόμιο προς τον αυτοκινητόδρομο, προτού ένας καουμπόης με λευκό καπέλο καουμπόι καβαλήσει το άλογό του για να την καταδιώξει.

Eventually after much tom foolery, the critter was captured and removed from the freeway. Troopers reopened the freeway and things quickly got back to normal. The bovine was not charged and is back in the pasture with a story to tell all the other livestock. 4/

— MSP Second District (@mspmetrodet) May 22, 2023