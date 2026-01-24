Βιταμίνη D: Η σοβαρή ανεπάρκεια αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού

Η σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως η βρογχίτιδα και η πνευμονία, σύμφωνα με νέα μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Surrey, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The American Journal of Clinical Nutrition.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 36.258 συμμετέχοντες της βρετανικής βάσης δεδομένων UK Biobank, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D στον οργανισμό και των ποσοστών νοσηλείας λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού. Οι συγκεκριμένες λοιμώξεις κατατάσσονται στις 20 συχνότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως για άτομα ηλικίας 50 έως 74 ετών και στις δέκα πρώτες για όσους είναι άνω των 75 ετών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, τα άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D —επίπεδα κάτω των 15 nmol/L— είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού, σε σύγκριση με όσους είχαν επαρκή επίπεδα, δηλαδή τουλάχιστον 75 nmol/L. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι για κάθε αύξηση της βιταμίνης D κατά 10 nmol/L, ο κίνδυνος νοσηλείας μειωνόταν κατά 4%.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της βιταμίνης D στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Όπως επισημαίνουν, η επαρκής πρόσληψη μέσω τροφών πλούσιων σε βιταμίνη D, όπως τα λιπαρά ψάρια και τα εμπλουτισμένα προϊόντα, αλλά και μέσω συμπληρωμάτων όπου απαιτείται, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου σοβαρών λοιμώξεων και νοσηλειών, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες.

