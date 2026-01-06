Βιταμίνη Β6: Μπορεί να μειώσει άγχος και κατάθλιψη, δείχνει νέα μελέτη

Η βιταμίνη Β6 φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα του Πανεπιστημίου του Reading στην Αγγλία και αφορούν την επίδραση υψηλών δόσεων βιταμίνης Β6 σε νεαρούς ενήλικες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν καθημερινά συμπλήρωμα βιταμίνης Β6 για έναν μήνα ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και καταθλιπτικής διάθεσης σε σύγκριση με όσους έλαβαν βιταμίνη Β12 ή εικονικό σκεύασμα.

Η «ισορροπία» του εγκεφάλου και ο ρόλος της Β6

Όπως εξηγεί ο Δρ David Field, κύριος συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στη Σχολή Ψυχολογίας και Κλινικών Επιστημών της Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Reading, η λειτουργία του εγκεφάλου βασίζεται σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στους διεγερτικούς νευρώνες –που μεταφέρουν πληροφορίες– και στους ανασταλτικούς νευρώνες, οι οποίοι περιορίζουν την υπερβολική δραστηριότητα.

«Σύγχρονες θεωρίες συνδέουν τις διαταραχές της διάθεσης και άλλες νευροψυχιατρικές παθήσεις με διαταραχή αυτής της ισορροπίας, συνήθως προς την κατεύθυνση της αυξημένης εγκεφαλικής δραστηριότητας», σημειώνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βιταμίνη Β6 βοηθά τον οργανισμό να παράγει έναν νευροδιαβιβαστή που αναστέλλει τις εγκεφαλικές ώσεις, γεγονός που μπορεί να εξηγεί την ήπια ηρεμιστική της δράση.

Ο μηχανισμός: GABA και εγκεφαλικές ώσεις

Οι ερευνητές εστίασαν στον ρόλο της βιταμίνης Β6 στην παραγωγή του Γ-Αμινοβουτυρικού Οξέος (GABA), ενός νευροδιαβιβαστή που μειώνει τη δραστηριότητα των νευρικών κυττάρων και συμβάλλει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος.

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 300 εθελοντές, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: μία έλαβε βιταμίνη Β6, μία βιταμίνη Β12 και μία εικονικό σκεύασμα. Οι δόσεις ήταν περίπου 50 φορές υψηλότερες από τη συνιστώμενη ημερήσια και χορηγήθηκαν μία φορά την ημέρα για έναν μήνα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βιταμίνη Β6 είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στη μείωση του άγχους, ενώ η Β12 παρουσίασε ελάχιστη διαφορά σε σχέση με το εικονικό σκεύασμα.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις GABA στους συμμετέχοντες που έλαβαν βιταμίνη Β6 επιβεβαιώθηκαν μέσω εξετάσεων στο τέλος της μελέτης, ενισχύοντας την υπόθεση ότι η Β6 ήταν υπεύθυνη για τη μείωση των συμπτωμάτων άγχους. Παράλληλα, καταγράφηκαν ανεπαίσθητες αλλά ακίνδυνες αλλαγές στην οπτική λειτουργικότητα, στοιχείο που θεωρείται συμβατό με τη μείωση της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Όχι πανάκεια – αλλά μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η βιταμίνη Β6 δεν αντικαθιστά την κλασική φαρμακευτική αγωγή για τις αγχώδεις διαταραχές ή την κατάθλιψη. Όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα της μελέτης, η επίδρασή της είναι μικρότερη σε σύγκριση με τα αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά φάρμακα, ωστόσο μια διατροφική παρέμβαση έχει σαφώς λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, γεγονός που την καθιστά ελκυστική επιλογή για ορισμένους ασθενείς.

«Πολλά τρόφιμα, όπως ο τόνος, τα ρεβίθια και αρκετά φρούτα και λαχανικά, είναι πλούσια σε βιταμίνη Β6. Όμως οι υψηλές δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη δείχνουν ότι μόνο μέσω συμπληρώματος μπορεί να επιτευχθεί μετρήσιμη επίδραση στη διάθεση», αναφέρουν οι ερευνητές, διευκρινίζοντας ότι τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά και απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για ασφαλή συμπεράσματα.

