Βλάντιμιρ Πούτιν: Το μήνυμα πίσω από τον μαραθώνιο δημόσιων εμφανίσεων

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε μια σειρά από εμφανίσεις τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχει όμως τόση σημασία το τι είπε, αλλά η εμφανής ανάγκη του να δείξει ότι είναι υγιής, σε εγρήγορση και ότι έχει τον έλεγχο, γράφουν οι New York Times.

Το βράδυ της Παρασκευής ο Πούτιν συνέχισε να δέχεται ερωτήσεις σε μια συνέντευξη Τύπου όταν ο εκπρόσωπός του προσπάθησε να την τελειώσει. «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν. Μπορείς να εμπιστευτείς μόνο εμένα», είπε σε έναν δημοσιογράφο για ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Ήταν μια πολυάσχολη εβδομάδα για τον Ρώσο πρόεδρο για την «κατασκευή» της δικής του εκδοχής της πραγματικότητας σε μια περίοδο που η ρωσική νίκη στην Ουκρανία μοιάζει πιο μακρινή από ποτέ. Ο μαραθώνιος δημόσιων εμφανίσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα με την οδήγηση στη γέφυρα της Κριμαίας. Την Τετάρτη το Κρεμλίνο δημοσίευσε υλικό σχεδόν τριών ωρών με τον Πούτιν να συναντά «το συμβούλιό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Την Πέμπτη κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον Πούτιν να συνεχίζει τις επιθέσεις του στην Ουκρανία, δείχνοντας αρκετά χαρούμενος, κάτι που οδήγησε κάποιους να νομίζουν ότι ήταν μεθυσμένος, γράφει η εφημερίδα.

Την Παρασκευή, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Κιργιστάν, ο ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα ότι η εισβολή στην Ουκρανία αντιμετωπίζει προβλήματα. «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση ακολουθεί την πορεία της, τα πάντα είναι σταθερά για εμάς εκεί», είπε ο Πούτιν, χρησιμοποιώντας την ορολογία του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν υπάρχουν θέματα ή προβλήματα εκεί σήμερα».

