«Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουν»: Η μαρτυρία υπαλλήλου από τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού

Σπαρακτική και ωμή είναι η περιγραφή εργαζόμενης του ΕΦΚΑ Κεραμεικού για όσα βίωσαν οι υπάλληλοι την ώρα της ένοπλης επίθεσης μέσα στο κτίριο. Η ίδια, μιλώντας δημόσια από τη συγκέντρωση των εργαζομένων στο υπουργείο Εργασίας, περιέγραψε σκηνές χάους, αίματος και πανικού, την ώρα που ο 89χρονος άνοιγε πυρ στον χώρο όπου εργάζονταν τέσσερα άτομα.

Το πιο δυνατό σημείο της μαρτυρίας της είναι η φράση: «Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουνε και πήγαμε να κρυφτούμε», μια πρόταση που συμπυκνώνει το σοκ εκείνων των δευτερολέπτων. Όπως ανέφερε, όλα έγιναν αστραπιαία. Άκουσε τον πρώτο πυροβολισμό, κινήθηκε προς τους συναδέλφους της για να δει τι συμβαίνει και ξαφνικά είδε την καραμπίνα να περνά πάνω από το κεφάλι συναδέλφου και να πυροβολεί μέσα στο γραφείο όπου βρίσκονταν.

Διαβάστε επίσης: «Θα σε τουφεκίσω κι εσένα»: Σοκάρει ο διάλογος του 89χρονου με τον εισαγγελέα

«Δεν πυροβολούσε στο ταβάνι»

Η εργαζόμενη επιχείρησε να αποδώσει με απόλυτη καθαρότητα τη βία της στιγμής, τονίζοντας ότι ο δράστης δεν πυροβολούσε στον αέρα. Όπως είπε, η καραμπίνα πέρασε πάνω από το κεφάλι εργαζόμενου και η αίσθησή της ήταν σαφής: δεν επρόκειτο για πυροβολισμό εκφοβισμού προς το ταβάνι, αλλά για κίνηση που έβαζε ανθρώπινες ζωές σε άμεσο κίνδυνο. Μέσα σε εκείνα τα ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι υπάλληλοι βρέθηκαν σκυμμένοι κάτω από γραφεία, ενώ ο τραυματισμένος συνάδελφός τους έμενε ακίνητος στο σημείο.

Από εκεί και πέρα, όπως περιέγραψε, άρχισε το απόλυτο χάος. Οι εργαζόμενοι κρύβονταν, μετακινούνταν δεξιά και αριστερά, προσπαθώντας να σωθούν χωρίς να ξέρουν αν θα ακολουθήσουν κι άλλοι πυροβολισμοί. Ο φόβος ήταν διπλός: όχι μόνο για το τι είχε ήδη συμβεί, αλλά και για το αν το χτύπημα θα συνεχιζόταν.

Η καταγγελία για την ασφάλεια στο κτίριο

Η ίδια μαρτυρία μετατρέπεται και σε ευθεία καταγγελία για τα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο. Η εργαζόμενη υποστήριξε ότι δεν υπήρχε αστυνομική κάλυψη, παρά μόνο ιδιωτική φύλαξη, και άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι αυτό άνοιξε τον δρόμο ώστε ο οπλισμένος δράστης να περάσει εύκολα στο εσωτερικό της υπηρεσίας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν τον πολίτη, αλλά η πολιτεία έχει αντίστοιχη υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν ασφαλείς στα σπίτια τους.

Το αίτημα αυτό δεν έμεινε μεμονωμένο. Η ΠΟΠΟΚΠ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι «αναλώσιμοι» και ζητώντας μόνιμη φύλαξη στις υπηρεσίες, ουσιαστικό έλεγχο ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία συνδέει την επίθεση με ένα ευρύτερο κλίμα πίεσης και απαξίωσης που, όπως αναφέρει, μετατρέπει τους εργαζόμενους σε εύκολο στόχο.

Ο τραυματισμένος εργαζόμενος και η επόμενη μέρα

Η υπάλληλος ανέφερε ακόμη ότι επικοινώνησε με τον τραυματισμένο συνάδελφό της, ο οποίος της είπε πως το πόδι του είναι γεμάτο σκάγια και περιμένει να φανεί αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Η αναφορά αυτή δίνει και την πιο σκληρή υπενθύμιση ότι πίσω από την είδηση δεν υπάρχει μόνο τρόμος, αλλά και πραγματικός τραυματισμός ανθρώπου μέσα σε δημόσια υπηρεσία, εν ώρα εργασίας.

Η μαρτυρία της συγκεκριμένης εργαζόμενης δεν λειτουργεί απλώς ως περιγραφή ενός σοκαριστικού περιστατικού. Λειτουργεί και ως καμπανάκι για το πώς βιώνουν οι εργαζόμενοι σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες την καθημερινότητα, όταν η ένταση, η αγανάκτηση των πολιτών και η ελλιπής προστασία μπορούν να μετατραπούν μέσα σε δευτερόλεπτα σε σκηνή ωμής βίας.

