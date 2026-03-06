ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε σύγκρουση και εξαφανίστηκε

Ένα σοβαρό περιστατικό τροχαίου με εγκατάλειψη καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/3) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα της εθνικής οδού Χανίων – Ρεθύμνου. Οδηγός που φέρεται να κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε με άλλο όχημα προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με την οδηγό που κατήγγειλε το περιστατικό, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 20:00, στο 34ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Χανίων – Ρεθύμνου, στο τμήμα μεταξύ Αλμυρού και Εσπέρου.

Όπως ανέφερε, την ώρα που κινούνταν στο σημείο, ένα άλλο όχημα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε στο αυτοκίνητό της. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημά της.

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου –όπως καταγγέλλεται– δεν σταμάτησε αλλά εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας τρίτος οδηγός που έγινε μάρτυρας του τροχαίου επιχείρησε να ακολουθήσει το όχημα που απομακρύνθηκε, χωρίς όμως να καταφέρει να το εντοπίσει.

Η οδηγός απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε βρισκόταν στο σημείο και είδε το περιστατικό να επικοινωνήσει, προκειμένου να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για το όχημα που ενεπλάκη στο ατύχημα.

