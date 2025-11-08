Βοιωτία: Δύο μέρες παρέμεινε καμένο το αυτοκίνητο με τη σορό – Η ΕΛΑΣ ερευνά οργανωμένο έγκλημα

Σκούρτα, μέσα σε καμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός ενός άνδρα, δεμένου πισθάγκωνα με χειροπέδες. Το όχημα και το σώμα του θύματος, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, βρίσκονταν τουλάχιστον δύο ημέρες στο σημείο χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Το αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισε κυνηγός που περνούσε από τον χωματόδρομο το βράδυ της Παρασκευής (7 Νοεμβρίου). Εκείνος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες.

Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, πρόκειται για υπόθεση που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος. «Η επιλογή του σημείου, η φωτιά και ο τρόπος που βρέθηκε δεμένο το θύμα δείχνουν ξεκάθαρα προμελέτη», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα τον περασμένο Μάιο και έφερε πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε όχημα ίδιας μάρκας και χρώματος από την Κατερίνη. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εκδοχή ότι οι δράστες είχαν οργανώσει μεθοδικά κάθε λεπτομέρεια της εγκληματικής ενέργειας.

Η ταυτοποίηση της σορού βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι έρευνες των αρχών στρέφονται σε άνδρα αλβανικής καταγωγής που έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες από την Αθήνα, για τον οποίο έχει δηλωθεί εξαφάνιση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε ποινικό παρελθόν. Παράλληλα εξετάζονται και άλλες εκκρεμείς δηλώσεις εξαφάνισης, ώστε να αποκλειστούν όλα τα ενδεχόμενα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας βρέθηκε στο σημείο συλλέγοντας ευρήματα που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών.

Η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς οι αρχές θεωρούν το σημείο προσεκτικά επιλεγμένο: απομονωμένο, δύσβατο και εκτός οπτικού πεδίου, με περιορισμένη πρόσβαση. Όλα δείχνουν ότι οι δράστες γνώριζαν καλά την τοποθεσία και έδρασαν με στόχο να καθυστερήσουν τον εντοπισμό του εγκλήματος.

Η φρικιαστική υπόθεση στα Σκούρτα Βοιωτίας έχει προκαλέσει αναστάτωση στις αστυνομικές αρχές και την κοινή γνώμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ένα έγκλημα ψυχρό, μεθοδικό και απόλυτα οργανωμένο.

