Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – “Το έκανα για πλάκα” είπε στην απολογία του

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 12χρονος μαθητής που κατηγορείται ότι απείλησε συμμαθητή του με σουγιά ζητώντας του χαρτζιλίκι, σε περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση σε σχολείο του Βόλου.

17 Οκτ. 2025 14:33
Ελεύθερος, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 12χρονος μαθητής από τον Βόλο, ο οποίος κατηγορείται ότι προέταξε σουγιά σε συμμαθητή του, ζητώντας του χρήματα για χαρτζιλίκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε Γυμνάσιο της πόλης, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία και κινητοποίηση των αρχών.

Η υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο Ανηλίκων, όπου θα εξεταστούν αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.

Παράλληλα, η Εισαγγελέας Ανηλίκων εισηγήθηκε την ένταξη του μαθητή σε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, με στόχο τη συμβουλευτική καθοδήγηση και στήριξη του παιδιού.

Στην απολογία του, ο 12χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για “πλάκα” και ότι δεν είχε πρόθεση να απειλήσει ή να προκαλέσει φόβο στον συμμαθητή του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς, που ζητούν ενίσχυση των δράσεων πρόληψης της σχολικής βίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.
