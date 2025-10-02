Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή, μεγάλες ζημιές σε εργαστήρια ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, με πλημμύρες σε διαδρόμους και εργαστήρια, παρά τις πρόσφατες εργασίες μόνωσης που είχαν γίνει σε τμήματα του κτιρίου.

Κακοκαιρία – Κέρκυρα: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια τουριστών

Τα νερά εισχώρησαν σε χώρους διδασκαλίας και έρευνας, προκαλώντας ζημιές σε μηχανήματα υψηλής αξίας και θέτοντας σε κίνδυνο κρίσιμο ερευνητικό εξοπλισμό. Πειράματα που βρίσκονταν σε εξέλιξη καταστράφηκαν, επηρεάζοντας άμεσα την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

Φοιτητές και ερευνητές εκφράζουν ανησυχία για τη συνέχιση των σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των υποδομών και την αποφυγή νέων πλημμυρών στο μέλλον.

