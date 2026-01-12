Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το περιστατικό σημειώθηκε το 2021

12 Ιαν. 2026 21:20
Στον Βόλο για τον θάνατο ενός εμβρύου λίγο πριν τη γέννα κατηγορείται γιατρός κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ιατρικής αμέλειας, αναφέρει το gegonotanews.gr.

Την παραίτηση Καρυστιανού ζητούν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το 2021, όταν το έμβρυο κατέληξε λίγες ώρες πριν τη γέννα, λόγω έλλειψης οξυγόνου, δηλαδή ενδομήτριας υποξίας.

Ευθύνες για πλημμελή ιατρική φροντίδα
Η υπόθεση αφορά στις συνθήκες παρακολούθησης της εγκυμοσύνης και τη διαχείριση του περιστατικού από τον θεράποντα γιατρό και οικογένεια του καταλογίζει ευθύνες για πλημμελή ιατρική φροντίδα.

Η 27χρονη μητέρα είχε μεταβεί με πόνους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου μια Πέμπτη μεσημέρι τον Αύγουστο, το 2021, με πόνους, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο τοκετός δεν είχε ξεκινήσει. Η γυναίκα αποχώρησε και επέστρεψε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου την επόμενη ημέρα το απόγευμα.

Είχε διαστολή 4 εκατοστών, όπως διαπιστώθηκε στο Αχιλλοπούλειο. Ο εφημερεύων γιατρός έκρινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και είπε ότι ο τοκετός θα γινόταν φυσιολογικά. Η 27χρονη εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική. Το Σάββατο το μεσημέρι της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν καλά. Όμως στο επανέλεγχο στις 16:00 ο γιατρός δεν άκουγε πλέον το μωρό. Η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το μωράκι γεννήθηκε νεκρό.

Αρνείται οποιαδήποτε αμέλεια
Από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και προέβη σε όλες τις ενέργειες που όφειλε, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αν και σπάνια, ακόμη και σε απολύτως φυσιολογικές κυήσεις.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης και όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και η απολογία του κατηγορουμένου.

Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα
