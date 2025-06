Βόμβες στον «αέρα»! Όταν το Ισραήλ χτυπάει την κρατική τηλεόραση του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ

Έγινε και αυτό: η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα (16/6/2025) το απόγευμα τα γραφεία του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν IRIB στην Τεχεράνη.

«Κάθε φορά που ακούμε σειρήνες, μπαίνουμε στο καταφύγιο. Τρομάξαμε όλοι μας. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου», αγωνία για τους Έλληνες καλλιτέχνες στο Ισραήλ

Τη στιγμή που βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ, ο τηλεοπτικός σταθμός της Τεχεράνης, μία γυναίκα ήταν στον τηλεοπτικό αέρα.

Στις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, φαίνεται η γυναίκα να μιλάει και ξαφνικά να ακούγεται ο ήχος του βομβαρδισμού.

Η γυναίκα σηκώνεται έντρομη από τη θέση της ενώ στην εικόνα φαίνονται να αιωρούνται κομμάτια από τις ζημιές που άφησε πίσω του το χτύπημα των Ισραηλινών.

The Israeli Air Force has bombed the offices of Iran’s state broadcaster IRIB in Tehran a short while ago. Footage shows the moment of the attack. pic.twitter.com/PJUqx2njMg

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 16, 2025