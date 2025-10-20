Βόρεια Μακεδονία: Σάρωσε το VMRO-DPMNE στον α’ γύρο των δημοτικών εκλογών

Ευρεία νίκη για το δεξιό κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, που διεξήχθησαν χθες Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την Εθνική Εκλογική Επιτροπή, το VMRO-DPMNE επικράτησε από τον πρώτο γύρο σε περισσότερους από 30 δήμους, μεταξύ των οποίων σε Μπίτολα / Μοναστήρι, Πρίλεπ, Στρούμιτσα, Οχρίδα, Βέλες και Στιπ.

Στον μητροπολιτικό δήμο Σκοπίων, κανείς από τους 16 υποψήφιους δεν συγκέντρωσε πάνω από 50%, αλλά ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι, προηγείται με μεγάλη διαφορά και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αναδειχθεί δήμαρχος στον δεύτερο γύρο, που θα διεξαχθεί στις 2 Νοεμβρίου.

Βαριά ήττα για το SDSM

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Βένκο Φίλιπτσε υπέστη σοβαρή ήττα, μετά την απώλεια της εξουσίας στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2024.

Το παραδοσιακό προπύργιο του SDSM, η Στρούμιτσα, παραδόθηκε στο VMRO-DPMNE, ενώ η υποψήφια του SDSM για τον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, Κάγια Σούκοβα, ήρθε τέταρτη και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο.

Στους περίπου 15 δήμους με πλειονότητα αλβανικού πληθυσμού (25% της χώρας), ο συγκυβερνών αλβανικός συνασπισμός VLEN («Αξίζει») ενισχύθηκε σημαντικά σε αντίθεση με το αντιπολιτευόμενο DUI του Αλί Αχμέτι.

Στον μεγαλύτερο αλβανόφωνο δήμο των Σκοπίων, Τσάιρ, ο υποψήφιος του VLEN Ίζετ Μετζίτι εκλέγεται δήμαρχος από τον πρώτο γύρο.

Στο Τέτοβο θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος με προβάδισμα του υποψηφίου του VLEN.

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε περίπου το 48%, ενώ σε τρεις μικρούς δήμους στο δυτικό τμήμα της χώρας η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί λόγω συμμετοχής κάτω του ενός τρίτου των εγγεγραμμένων. Η εκλογική νομοθεσία, σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκλογές ακυρώνονται και προκηρύσσονται εκ νέου.

Δήλωση Μίτσκοσκι

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE χαρακτήρισε τη νίκη «θρίαμβο του λαού»: «Η “Μακεδονία” επέλεξε αξίες και ανθρώπους που πιστεύουν στη δουλειά και όχι στα λόγια.»

Η νίκη αυτή ενισχύει την επιρροή του VMRO-DPMNE σε εθνικό επίπεδο και δείχνει σημαντική αποδυνάμωση του SDSM.

