Βορίδης κατά Κοβέσι: «Λειτουργεί ως πολιτικός καταλύτης, όχι ως εισαγγελέας»

Αιχμές για τον ρόλο και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως άφησε ο Μάκης Βορίδης, με φόντο τις αναφορές της Λάουρα Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Βορίδης κατά Κοβέσι: «Λειτουργεί ως πολιτικός καταλύτης, όχι ως εισαγγελέας»
27 Απρ. 2026 14:39
Αιχμηρή κριτική στη Λάουρα Κοβέσι άσκησε ο Μάκης Βορίδης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας κινείται περισσότερο σε πολιτικό παρά σε νομικό επίπεδο, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου στον ΣΚΑΪ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το γεγονός ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας, όπως είπε, «αρχίζει και κάνει πολιτικές τοποθετήσεις».

Ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι η στάση της Λάουρα Κοβέσι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον θεσμικό της ρόλο.

«Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως εισαγγελέα. Υπό το πρόσχημα και με αφορμή την αντιμετώπιση της διαφθοράς, γίνονται πολιτικές τοποθετήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός επέμεινε ότι δεν άκουσε νομική επιχειρηματολογία από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά πολιτικές κρίσεις.

«Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος νομικά»

Ο κ. Βορίδης στάθηκε ειδικά στο ζήτημα της διαβίβασης αιτημάτων πολιτών από βουλευτές προς τη Διοίκηση, διερωτώμενος πώς μπορεί μια τέτοια ενέργεια να θεωρείται αξιόποινη.

«Νομική συζήτηση δεν άκουσα, παρά μόνο πολιτικές τοποθετήσεις. Θέλω νομικά ένας να μου εξηγήσει πώς η διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη είναι αξιόποινη πράξη», είπε.

Αναφερόμενος στη σχέση βουλευτών και πολιτών, σημείωσε ότι οι πολίτες απευθύνονται στους εκπροσώπους τους για ζητήματα που τους απασχολούν, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καθυστερήσεις από τη Διοίκηση.


«Απολύτως απαράδεκτο»

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια δυνατότητα να αντέχουν καθυστερήσεις, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτο» να αποδίδεται ηθική αυτουργία σε βουλευτή επειδή διαβίβασε αίτημα πολίτη προς τη Διοίκηση.

«Να μου λέει κάποιος ότι έχω ηθική αυτουργία, δηλαδή με πειθώ και φορτικότητα κατέπεισα κάποιο όργανο της Διοίκησης να κάνει παράνομη πράξη επειδή του διαβίβασα κάποιο αίτημα ενός πολίτη», ανέφερε.

