Βορίζια: Από πυροβολισμό πέθανε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η 56χρονη

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του φονικού στα Βορίζια, καθώς η 56χρονη γυναίκα, για την οποία αρχικά είχε ειπωθεί ότι πέθανε από ανακοπή την ώρα της συμπλοκής, δεν κατέληξε από παθολογικά αίτια, αλλά από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που έχει στη διάθεσή του το Protothema.gr, η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα από τη δεξιά πλευρά, η οποία διαπέρασε τους πνεύμονες και βγήκε από τη σπονδυλική στήλη.

Η νεκροψία – νεκροτομή ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ η σορός της μεταφέρθηκε στα Χανιά. Η κηδεία τόσο της 56χρονης όσο και του δεύτερου θύματος δεν θα γίνει σήμερα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της αιματοχυσίας. Όπως υποστηρίζουν συγγενείς της θανούσας, «την εντολή έδωσε μια γυναίκα» και –όπως τονίζουν– «υπάρχουν μαρτυρίες που το αποδεικνύουν».

Για «θανάσιμο τραυματισμό» της 56χρονης έκανε λόγο και η Αστυνομία

Στην ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η Αστυνομία έκανε επίσης λόγο για θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης γυναίκας.

Αναλυτικά:

Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

