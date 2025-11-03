Βορίζια: «Χτενίζουν» τον Ψηλορείτη για τους δράστες του μακελειού – Σε φρούριο το χωριό, φόβοι για νέα βία

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στα ορεινά του Ψηλορείτη για τον εντοπισμό των τριών δραστών της αιματηρής σύγκρουσης στα Βορίζια. Η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ η σιωπή των κατοίκων και οι φόβοι για αντίποινα εντείνουν την ανησυχία.

03 Νοέ. 2025 11:44
Σε φρούριο έχει μετατραπεί το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου, όπου το μεσημέρι τελέστηκε η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στο πρόσφατο αιματηρό επεισόδιο. Οι ΕΚΑΜ συνεχίζουν να «χτενίζουν» τον Ψηλορείτη αναζητώντας τους τρεις δράστες που διαφεύγουν, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. δηλώνει αποφασισμένη να παραμείνει «όσο χρειαστεί» στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για προσυνεννόηση ή προκαθορισμένο ραντεβού ανάμεσα στις δύο οικογένειες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της τυχαίας συνάντησης.

«Βλέπουμε ότι κάποιοι δεν κατανοούν ακόμη και εν έτει 2025 ότι δεν είναι δυνατόν να λύνονται έτσι οι διαφορές τους – αν τελικά υπάρχουν διαφορές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να συνδέουν συγκεκριμένο άτομο με την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται «με απόλυτη προτεραιότητα» για τον εντοπισμό των δραστών.


Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν σε κατ’ οίκον έρευνες παράνομο οπλισμό και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Εξετάζεται αν ένα από τα δύο όπλα, πιθανώς κυνηγετικό, χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια της επίθεσης, καθώς το όχημα του θύματος έφερε ίχνη από σκάγια.

«Η Αστυνομία θα μείνει όσο χρειαστεί»

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν ώσπου να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. «Υπάρχουν σίγουρα και άλλοι πέραν των τριών που έχουν ταυτοποιηθεί. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν οι μαρτυρίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν είχε προηγηθεί ειδοποίηση για παλαιότερα επεισόδια ή εντάσεις.

Σχετικά με πληροφορίες περί εμπλοκής τρίτης οικογένειας, η εκπρόσωπος Τύπου διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται μέλη δύο οικογενειών, ωστόσο εξετάζεται η περίπτωση η γυναίκα που έχασε τη ζωή της να δέχθηκε πυρά από ύψος και όχι από κοντινή απόσταση.

Βορίζια: «Χτενίζουν» τον Ψηλορείτη για τους δράστες του μακελειού - Σε φρούριο το χωριό, φόβοι για νέα βία

Μπλόκα της Αστυνομίας πριν από τα Βορίζια – ισχυρά μέτρα λόγω της κηδείας

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί μέσα και γύρω από τον οικισμό, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μπλόκα έχουν στηθεί στις εισόδους του χωριού, με ελέγχους σε διερχόμενα οχήματα για τον εντοπισμό όπλων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Τα μέτρα είναι αυξημένα, ενώ η τελετή της κηδείας τελείται σε “ανοιχτό κύκλο”, υπό διακριτική αλλά σταθερή επιτήρηση από την ΕΛ.ΑΣ. Οι δυνάμεις παραμένουν σε συναγερμό για τυχόν αντεκδικήσεις, καθώς η τραγωδία έχει αναζωπυρώσει φόβους για παλιές οικογενειακές διαφορές.
