Βορίζια: Τα μέτρα ασφαλείας για την κηδεία του 39χρονου, οι πέντε κατηγορούμενοι, τα ευρήματα της ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Κυριακής2/11/2024, οι έρευνες των Αρχών για την αιματηρή συμπλοκή με δυο νεκρούς και τραυματίες στα Βορίζια στην Κρήτη, σύμφωνα με πληρφορίες σταμάτησαν ως ένδειξη σεβασμό προς τους πενθούντες. Μοναδική περίπτωση για να συνεχιστούν πριν από την κηδεία του 39χρονου θα είναι αν παραστεί ανάγκη στο πλαίσιο της προανάκρισης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια έως ότου οι κάτοικοι να νιώσουν και πάλι ασφαλείς.

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δυο τραυματίες

Τη Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου – «Αστακός» το χωριό

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Κυριακής 2/11/2025, η σορός του 39χρονου, που έπεσε νεκρός κατά την διάρκεια του μακελειού. Όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, επικράτησε κλίμα οδυρμού με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Σπαρακτικό το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδελφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν δεκάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. «Σήκω, σήκω» φώναζαν μάνα και αδελφές, χτυπώντας με τα χέρια τους το στέρνο και το κεφάλι τους για την συμφορά.

«Φανούρη μου, σ’ αγαπώ!»

Νωρίτερα, συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, την ώρα που το φέρετρο έμπαινε στη νεκροφόρα. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, η χήρα του 39χρονου, συντετριμμένη, έπεσε πάνω στο φέρετρο φωνάζοντας «Φανούρη μου, σ’ αγαπώ!» και λίγο αργότερα λιποθύμησε, με τους δικούς της ανθρώπους να σπεύδουν να τη συνεφέρουν.

Η σορός του 39χρονου, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας για την κηδεία

Οι δυνάμεις τις Αστυνομίας οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κάθε γωνιά του χωριού, αναμένεται να ενισχυθούν προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια στην περιοχή αλλά και να διαχειριστεί την ημέρα της κηδείας του 39χρονου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο σχεδιασμός της αστυνομίας προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θα γίνονται εξωνυχιστικοί έλεγχοι σε οποιονδήποτε θέλει προσεγγίσει τα Βορίζια για να παραστεί στην κηδεία του 39χρονου.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ θέλουν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι θα παραμείνουν χωριό, καθώς ο στόχος τους είναι διπλός. Από την μία είναι η διατήρηση της ταξης και από την άλλη είναι ο εντοπισμός στοιχείων για να οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη Δικαιοσύνη.

Ανατροπή με τον θάνατο της 56χρονης

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της άτυχης 56χρονης ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και η σορός οδηγήθηκε το πρωί, συνοδεία συγγενών, στα Χανιά όπου θα γίνει η κηδεία της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της διαδικασίας, ο θάνατος της γυναίκας προκλήθηκε από σφαίρα και όχι από ανακοπή, όπου είχε αρχικά θεωρηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σφαίρα που την χτύπησε έτρωσε τα πνευμόνια της και σφηνώθηκε στην σπονδυλική της στήλη, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη

Με δεδομένο ότι αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού, ήταν και πολλά παιδιά, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και έμπειρων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα μιλήσουν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων στα Βορίζια και τον Ζαρό, σε μια προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν με αυτό το μακελειό.

Οι «5+1» της δικογραφίας για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Έξι άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται, τον 25χρονο αδελφό του, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, και δύο ακόμα αδέλφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται. Κατηγορούμενος είναι και ο έτερος τραυματίας που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 30 ετών.

Στη δικογραφία ως δράστης αναφέρεται και ο 39χρονος που έπεσε νεκρός.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να βρουν και τους υπόλοιπους δράστες του αιματοκυλίσματος που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί αλλά έχουν στοιχεία προς αξιοποίηση.

Πολεμικό τυφέκιο, καραμπίνες, φυσίγγια και μαχαίρια βρέθηκαν σε σπίτια του χωριού – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του ΤΕΚΑΜ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

