Βορίζια: Δύο έρευνες για το μακελειό – Υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια, ενώ οι δύο τραυματίες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι μεταφέρθηκαν με πλοίο εκτός Κρήτης, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Βορίζια: Δύο έρευνες για το μακελειό - Υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες
08 Νοέ. 2025 11:00
Pelop News

Δύο κρίσιμες έρευνες «τρέχουν» παράλληλα στην Κρήτη για τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, την ώρα που ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο νησί. Οι Αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους τόσο στην ταυτοποίηση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και στη διερεύνηση της έκρηξης που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού. Παράλληλα, οι δύο τραυματίες, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, την ώρα που η επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη έχουν φτάσει 50 αστυνομικοί για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και οργανωμένου εγκλήματος, ενώ άλλοι 100 έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο αναβαθμίζεται πλέον σε Υποδιεύθυνση Ειδικών Εγκλημάτων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως οι αρχές επικεντρώνονται σε δύο παράλληλες έρευνες:

  • Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας.
  • Η δεύτερη σχετίζεται με την ανεύρεση και ταυτοποίηση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ωστόσο –όπως σημειώνει η κ. Δημογλίδου– «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Παράλληλα, υπενθύμισε πως την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα στην Κρήτη, χωρίς όμως να έχει υπάρξει παραδοχή ευθυνών από κανέναν από τους εμπλεκόμενους.

Μυστική μεταγωγή των τραυματιών

Το βράδυ της Παρασκευής, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι δύο τραυματίες του μακελειού μεταφέρθηκαν με πλοίο της γραμμής σε φυλακές εκτός Κρήτης. Και οι δύο είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Πρόκειται για 25χρονο και 30χρονο από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, συγγενείς των τριών αδελφών που είχαν παραδοθεί νωρίτερα στις αρχές. Η μεταγωγή εκτός Κρήτης κρίθηκε αναγκαία, καθώς στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατούνται μέλη της οικογένειας Καργάκη, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη συνύπαρξή τους.

Η έρευνα για τα αίτια και οι «σχέσεις» των οικογενειών

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό όλων των όπλων και κινητών τηλεφώνων που ενδέχεται να αποκαλύψουν τον πλήρη κύκλο των εμπλεκομένων. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη των δύο οικογενειών είχαν φιλικές σχέσεις μέχρι και λίγες ημέρες πριν τη φονική σύγκρουση, με κοινές φωτογραφίες και «likes» στα κοινωνικά δίκτυα.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν τοπικοί παράγοντες, οι προστριβές αφορούσαν ζητήματα βοσκοτόπων και ζώων μεταξύ νεότερων μελών των οικογενειών, που οδήγησαν τελικά στη φονική βεντέτα.


Συνολικά, έχουν συλληφθεί επτά άτομα για την υπόθεση: τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, ο 25χρονος ξάδελφος και ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, καθώς και οι δύο τραυματίες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να περιπολούν έξω από τα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν αντίποινα ή νέα αιματηρά επεισόδια.
