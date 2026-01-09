Voucher ΔΥΠΑ: Πώς θα λάβετε 750 ευρώ για εξ αποστάσεως κατάρτιση

09 Ιαν. 2026 9:26
Pelop News

Η μεγάλη πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. για το 2026 είναι προ των πυλών.

​Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης δεξιοτήτων, η οποία συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 750€.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα εστιάζει στις “πράσινες” και ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στον οικονομικό εγγραμματισμό. Η κατάρτιση έχει διάρκεια 150 ώρες, πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και είναι σχεδιασμένη να υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας για τους μισθωτούς.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν σύγχρονα αντικείμενα όπως:

  • ​Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Κυκλική Οικονομία
  • ​Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
  • ​Social Media Management & Ψηφιακό Marketing

​Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτούς), άνω των 18 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης σε προηγούμενους κύκλους Voucher της ΔΥΠΑ για ψηφιακές / πράσινες δεξιότητες από το 2022 έως σήμερα, είτε ως άνεργοι, είτε ως εργαζόμενοι.

Πώς θα εξασφαλίσετε τη θέση σας

Λόγω του ότι τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας (first come, first served), η έγκαιρη υποβολή της αίτησης είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την έγκριση.

Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. Προετοιμαστείτε σωστά και ενημερωθείτε πρώτοι για το πότε ανοίγει η πλατφόρμα.

Συμπληρώστε τη ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και λάβετε οδηγούς προετοιμασίας

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

