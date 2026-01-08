Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Με ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ και αιτήματα απόσυρσης από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, τόνισε ότι το κόμμα του διαφωνεί τόσο με τη διαδικασία όσο και με την ουσία του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί βίαιη ανατροπή στη σταδιοδρομία των στρατιωτικών και πλήττει το ηθικό αξιωματικών και υπαξιωματικών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας επικαλούμενο παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας του διοικουμένου, με βάση και τις διαπιστώσεις της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, με το ΚΚΕ να προαναγγέλλει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, τουλάχιστον επί της αρχής, σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στη συνέχιση της διαδικασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

