Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

 ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου για τη σταδιοδρομία και ιεραρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις
08 Ιαν. 2026 10:56
Pelop News

Με ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ και αιτήματα απόσυρσης από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, τόνισε ότι το κόμμα του διαφωνεί τόσο με τη διαδικασία όσο και με την ουσία του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί βίαιη ανατροπή στη σταδιοδρομία των στρατιωτικών και πλήττει το ηθικό αξιωματικών και υπαξιωματικών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας επικαλούμενο παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας του διοικουμένου, με βάση και τις διαπιστώσεις της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, με το ΚΚΕ να προαναγγέλλει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, τουλάχιστον επί της αρχής, σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στη συνέχιση της διαδικασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:53 Καιρός: Για δύο ψυχρά μέτωπα εξπρές με χιόνια προειδοποιεί ο Μαρουσάκης
11:26 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος σε Μπεγουλάκι και Μεσσάτιδα
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών
11:11 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη
11:10 Πάτρα: Εξελίξεις στο φονικό σε κλάμπ, παραδίδεται ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος
11:00 Από αύριο και πάλι Λαϊκές Αγορές: Πήραν διαβεβαιώσεις, αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις
10:56 Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:50 Ο Προμηθέας ισοφαρίζει τη Σαλόν και ξαναπάει στη Γαλλία
10:47 Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας στον Peloponnisos FM 103,9 – Οι νέες μεγάλες συμμετοχές
10:46 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονη για απάτη με πρόσχημα ΔΕΔΔΗΕ
10:41 Λίβανος: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης αφοπλισμού Χεζμπολάχ νότια του Λιτάνι
10:27 Χατζηδάκης για αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής
10:22 Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ
10:14 Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα
10:08 Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο
10:05 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Μπεγουλάκι
10:00 Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα
9:51 Τραμπ – Πέτρο: Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις απειλές
9:48 Η Eνωση Γονέων Πάτρας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
9:43 Τσιάρας: «Τα μπλόκα υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ