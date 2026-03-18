Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος εξελέγη νέος Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, συγκεντρώνοντας 255 ψήφους υπέρ, έναντι 16 «παρών», σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Η υποψηφιότητά του προτάθηκε επισήμως από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο βουλευτής Κοζάνης αναλαμβάνει τη θέση που κατείχε έως πρόσφατα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Η αντικατάσταση αυτή ενεργοποιήθηκε βάσει του Κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει ότι η θητεία αντιπροέδρου λήγει αυτοδικαίως όταν εκείνος παύει να ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα από την οποία προέρχεται.

Στην ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του Δ’ αντιπροέδρου ήταν παρών και ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας έτσι και πολιτικά τη σημασία της επιλογής του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θεσμικό αξίωμα. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα Β’ αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος συνεχάρη τον νέο αντιπρόεδρο, μέσα σε κλίμα χειροκροτημάτων από την αίθουσα.

Μετά την εκλογή του, ο Πάρις Κουκουλόπουλος ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν και τόνισε ότι στο πρόσωπό του τιμήθηκαν η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία. Όπως ανέφερε, το εύρος της στήριξης που έλαβε από την Ολομέλεια αυξάνει ακόμη περισσότερο τη θεσμική ευθύνη που αναλαμβάνει, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία ανάγκη.

Ο νέος Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής έχει μακρά πολιτική και αυτοδιοικητική διαδρομή. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, έχει διατελέσει πέντε φορές δήμαρχος Κοζάνης, πρώτος αιρετός πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, βουλευτής σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές περιόδους, καθώς και υφυπουργός Εσωτερικών και αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο είχε ήδη οριστεί ως ένας από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ.

