Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους

Με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία εξελέγη ο Πάρις Κουκουλόπουλος στη θέση του Δ’ αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει το αξίωμα έπειτα από την απώλεια της θέσης από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, λόγω διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
18 Μαρ. 2026 14:05
Ο Πάρις Κουκουλόπουλος εξελέγη νέος Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, συγκεντρώνοντας 255 ψήφους υπέρ, έναντι 16 «παρών», σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Η υποψηφιότητά του προτάθηκε επισήμως από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο βουλευτής Κοζάνης αναλαμβάνει τη θέση που κατείχε έως πρόσφατα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Η αντικατάσταση αυτή ενεργοποιήθηκε βάσει του Κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει ότι η θητεία αντιπροέδρου λήγει αυτοδικαίως όταν εκείνος παύει να ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα από την οποία προέρχεται.

Στην ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του Δ’ αντιπροέδρου ήταν παρών και ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας έτσι και πολιτικά τη σημασία της επιλογής του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θεσμικό αξίωμα. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα Β’ αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος συνεχάρη τον νέο αντιπρόεδρο, μέσα σε κλίμα χειροκροτημάτων από την αίθουσα.

Μετά την εκλογή του, ο Πάρις Κουκουλόπουλος ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν και τόνισε ότι στο πρόσωπό του τιμήθηκαν η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία. Όπως ανέφερε, το εύρος της στήριξης που έλαβε από την Ολομέλεια αυξάνει ακόμη περισσότερο τη θεσμική ευθύνη που αναλαμβάνει, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία ανάγκη.

Ο νέος Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής έχει μακρά πολιτική και αυτοδιοικητική διαδρομή. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, έχει διατελέσει πέντε φορές δήμαρχος Κοζάνης, πρώτος αιρετός πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, βουλευτής σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές περιόδους, καθώς και υφυπουργός Εσωτερικών και αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο είχε ήδη οριστεί ως ένας από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αγγελική Ηλιάδη: «Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα και η άλλη στο πόδι» – Η μέρα που δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης
15:48 Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»
15:40 Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα
15:32  Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
15:24 Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Σύγχρονα αξεσουάρ αυτοκινήτου: τεχνολογία που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και άνετη
15:08 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων
15:03 Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ
15:00 Διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση
14:50 Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού
14:46 Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή
14:44 Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο
14:41 Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ
14:38 Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος
14:33 Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις
14:28 Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο
14:26 Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ
14:18 Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης
14:05 Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
14:04 Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
