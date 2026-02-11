Βουλή: Πολιτική σύγκρουση στην Ολομέλεια για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, για τη στρατηγική της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, λίγη ώρα πριν τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συζήτηση έγινε στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

«Μας απειλούν συνέχεια με πόλεμο και εσείς πάτε σήμερα να κατευνάσετε το “θηρίο” με ηττοπάθεια. Πού είναι η αποτρεπτική πολιτική;», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Γιώργος Ρούντας κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ψευτοδίλημμα», περί ειρήνης ή πολέμου και σημείωσε ότι ο διάλογος δεν αρκεί, ειδικά όταν «με συνθήκες υποτέλειας, οδηγεί σε έναν αργό θάνατο του έθνους». Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τουρκίας, την οποία κατηγόρησε για ψέματα, επεκτατισμό και αναθεωρητικό.

Επιφυλάξεις για τη συνάντηση κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει σαφήνεια για το εύρος της ατζέντας. Και θα έλεγα ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, αν επαναλάβουμε και από αυτό το βήμα ότι η πολιτική των “ήρεμων νερών” έχει πάει περίπατο. Διότι “ήρεμα νερά” με “γαλάζια πατρίδα” δεν είναι δύο συμβατές έννοιες. Η “γαλάζια πατρίδα”, η στρατηγική της Τουρκίας από την οποία δεν έχει αποστεί σε καμία στιγμή, επιταχύνει και επιβραδύνει, ανάλογα με το κλίμα στην περιοχή, και το κατά πόσο οι δυνάμεις οι οποίες υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο, μπορούν να επιβάλουν την ατζέντα», ενώ σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να αφήνουμε παράθυρα αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης σημείωσε ότι η Ελλάδα «επιδιώκει τον διάλογο με τους γείτονές μας, με τους συμμάχους μας», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «ως χώρα ενισχύουμε την ισχύ μας και προστατεύουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία και μόνη διαφορά» και ότι «δεν συζητούμε και δεν συζητήσαμε ποτέ, και είναι κόκκινη γραμμή τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας».

Ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελεί θεσμό που λειτουργεί συστηματικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα, είπε για την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ, είναι πλέον «μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», έχει «ενισχύσει ουσιαστικά τις ένοπλες δυνάμεις» και την αποτρεπτική της ισχύ «στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά», ενώ έχει αυξήσει και τις απολαβές του προσωπικού τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα «έχει αυξήσει την κυριαρχία της στα 12 μίλια στα δυτικά», προχώρησε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και «προχωρά σε εξορύξεις αμφισβητώντας στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση και δέσμευση στις εθνικές γραμμές και τους εθνικούς στόχους. Δεν αρκεί μια δημοσιογραφική ενημέρωση εκ των υστέρων, είπε ο κ. Μάντζος, αλλά συναντίληψη στη βάση αρχών, προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στη διατήρηση των διεθνών συμμαχιών της χώρας και στη μεγιστοποίηση του ρόλου μας στους διεθνείς οργανισμούς. «Προφανώς ο δίαυλος πρέπει να είναι ανοιχτός και ο διάλογος να εξελιχθεί αλλά αυτός ο διάλογος να μην γίνεται με αυταπάτες, να μην γίνεται με εσωτερική κατανάλωση. Χρειάζεται ρεαλιστική επίγνωση όλων των δεδομένων ιδίως όλων των θέσεων της άλλης πλευράς, διότι είναι γνωστό ότι η άλλη πλευρά, η Τουρκία, δεν έχει αφαιρέσει από την ατζέντα της ούτε ένα από τα παράνομα και αναθεωρητικά της αιτήματα: τη “γαλάζια πατρίδα”, τις “γκρίζες ζώνες”, τον ίδιο ισχυρισμό που από αυτά τα έδρανα, με περισσή αμετροέπεια ο κ. Λαζαρίδης επανέλαβε πριν μερικές ημέρες, και φυσικά οι δηλώσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών, και ο μόνιμος αναθεωρητικός καυγάς του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η Ελλάδα οφείλει να είναι κατηγορηματική, ότι μία και μόνη διαφορά προς επίλυση είναι η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

