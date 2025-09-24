Βούλτεψη σε Μπαλάφα: Στις φλέβες σας ρέει ψέμα, όχι αίμα – Άγριος καβγάς on air ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα μεταξύ της βουλευτή της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη, και του Γιάννη Μπαλάφα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Κατά τη διάρκεια εκπομπής στο Action24, ο κ. Μπαλάφας σχολίασε σκωπτικά: «Άκουσα τον κ. Μαρινάκη να λέει ότι η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο με συγχωρείτε γέλασα».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Βούλτεψη, η οποία απάντησε: «Δεν είπε τώρα. Όχι δεν είπε τώρα».

Η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε, με τον Γιάννη Μπαλάφα να τονίζει ότι δεν ανέχεται το «στυλάκι» να μην τον αφήνουν να μιλήσει, και τη Σοφία Βούλτεψη να του ανταπαντά πως «αν δεν θέλει, να φύγει».

Στην κορύφωση της αντιπαράθεσης, η κ. Βούλτεψη τον κατηγόρησε για ψέματα και του απηύθυνε τη φράση: «Αν δεν θέλετε να μην βγαίνετε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς. Στις φλέβες σας ρέει ψέμα, όχι αίμα».





